Lele Spedicato dei Negramaro e Manuel Bortuzzo | incontro a sorpresa | «I leoni si

Lele Spedicato in visita da Manuel Bortuzzo : 'I leoni si associano' : Manuel, dopo l'infame attentato di due balordi con la pistola, ha reagito proprio come lo sport insegna. Forza, determinazione e coraggio.

Cosa c’è dall’altra parte dei Negramaro - testo e significato : una dedica al chitarrista Lele Spedicato : testo e significato di Cosa c’è dall’altra parte, il nuovissimo singolo dei Negramaro in rotazione radiofonica da venerdì 25 febbraio. Il brano è una toccante dedica a Lele Spedicato, il chitarrista del celebre gruppo salentino colpito lo scorso settembre da un malore. Al via il Tour 2019 dei Negramaro che hanno rilasciato il loro nuovo singolo in radio I Negramaro hanno finalmente pubblicato il loro nuovo singolo intitolato ...

Negramaro - a sorpresa sul palco a Rimini c’è Lele Spedicato : il commosso abbraccio con Giuliano Sangiorgi : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, è tornato a sorpresa sul palco. Dopo l’emorragia cerebrale che l’ha colpito il 17 settembre scorso, il 38enne musicista salentino ha imbracciato la chitarra e ha suonato a Rimini insieme al frontman Giuliano Sangiorgi Cosa c’è dall’altra parte, brano a lui dedicato, davanti ai 5mila fans del palasport. “Ciao a tutti, grazie, grazie infinite a tutti – ha detto, con il sorriso ...

Negramaro - Lele Spedicato torna sul palco : il saluto commosso ai fan : 'Ciao a tutti, grazie infinite. Scusate sono un po' emozionato. Buon San Valentino e viva l'amore. Aiuta sempre tutti. Ritornerò molto presto'. Lele Spedicato torna sul...

Il ritorno di Lele Spedicato sul palco con i Negramaro : NegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroE Lele fu. Il 14 febbraio, all’RDS Stadium di Rimini, il chitarrista dei Negramaro Lele Spedicato è tornato sul palco, alla musica, agli applausi, durante la prima tappa dell’Amore Che Torni Tour 2019 nei palazzetti. È stata un’apparizione breve la sua – i medici si sono raccomandati di ...

C’è anche Lele Spedicato in concerto coi Negramaro sul palco di Rimini il 14 febbraio (video) : “Tornerò presto” : Aveva annunciato che non ci sarebbe stato perché ancora costretto alla riabilitazione dopo l'emorragia cerebrale subita a settembre, ma è apparso anche Lele Spedicato in concerto coi Negramaro sul palco di Rimini il 14 febbraio, per la prima data di Amore Che Torni Tour Indoor 2019, la nuova tranche di eventi nei palazzetti che fa seguito a quelle negli stadi della scorsa estate. Lele non sarà in tour con la sua band, almeno per il momento, e ...

Negramaro - Lele Spedicato rinuncia al tour per curarsi : “Ho bisogno di un altro po’ di tempo” : Non è bastato rinviare la partenza del tour di qualche mese: Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da una emorragia cerebrale il 17 settembre scorso sta recuperando, è anche tornato in sala prove, ma non potrà essere con la band salentina per il tour di “Amore che torni” che partirà da Rimini il 14 febbraio.”Ho bisogno di un altro po’ di tempo”, ha spiegato ai suoi fan , spiegando che al suo posto ...

Parte il tour dei Negramaro - annunciato su Facebook che Lele Spedicato non parteciperà : Lele Spedicato, storico chitarrista dei Negramaro, non Parteciperà al prossimo tour. La notizia è stata pubblicata tramite post sulla pagina ufficiale di Facebook. Il ritorno di Lele sul palco era già stato annunciato una ventina di giorni fa, e tutti i fan del gruppo ci speravano, dopo il malore grave che aveva colpito Spedicato lo scorso 17 settembre e che aveva costretto i Negramaro a posticipare il tour 'Amore che torni', il cui inizio era ...

