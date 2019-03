Le utilitarie Peugeot - Dagli anni 80 | le feline di successo FOTO GALLERY

quattroruote

(Di sabato 9 marzo 2019) La nuova208, disponibile anche in versione elettrica con un pacco batterie da 50 kWh e 340 km di autonomia secondo il ciclo Wltp, è una delle più importanti anteprime presenti in questi giorni al Salone di Ginevra.La storia. Alla kermesse elvetica lutilitaria del Leone si contende la scena con la nuova Renault Clio, quinta serie di un modello sulla cresta dellonda dal 1990. Ma la nuova 208, giunta alla sua seconda generazione, rappresenta in realtà lennesimo capitolo di una storia didicon il marchio del Leone. Una storia iniziata nel 1983, quando il lancio della 205 risollevò le sorti della Casa francese, e proseguita con lormai ultraventenne 206, la 207 e, appunto, la 208. La ripercorriamo nella nostra galleria di immagini, dove troverete caratteristiche e curiosità delle cinque generazioni diche si sono finora avvicendate. ...

