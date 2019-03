Lazio | Inzaghi ritrova Strakosha e Lulic La Fiorentina? Ha il miglior attacco

Lazio - Inzaghi : «Ripartiamo dal derby! Gioca Luis Alberto - Romulo una risorsa» : FORMELLO - Reduce dalla brillante vittoria per 3-0 nel derby con la Roma , la Lazio si appresta a vivere la delicata trasferta all' Artemio Franchi di Firenze . Dalla sala stampa di Formello , il ...

Lazio - Inzaghi in conferenza : le ultime di formazione in vista della Fiorentina [FOTO] : Partita fondamentale per la zona Champions League, la Lazio si prepara per il posticipo contro la Fiorentina con l’obiettivo di confermarsi dopo il successo nel derby contro la Roma. Ecco le parole in conferenza stampa dell’allenatore Simone Inzaghi: “Rinnovo i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato il derby, ora però dobbiamo resettare tutto e concentrarci sulla gara insidiosa di domani. Da qui alla fine sono ...

Fiorentina Lazio formazioni probabili - le scelte di Pioli e Inzaghi : Fiorentina Lazio formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 27^ giornata del campionato tra oggi e lunedì 11 marzo. Domenica nel posticipo delle 20.30 scenderanno in campo Fiorentina e Lazio: la gara sarà trasmessa su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite […] L'articolo Fiorentina Lazio formazioni probabili, le scelte di Pioli e Inzaghi è stato realizzato ...

Lazio - Inzaghi balla sulle... punte dell'equilirbio : La miglior difesa è l'attacco. Concetto semplice, ma vincente per la Lazio. Una squadra a trazione anteriore che sembra aver trovato finalmente la sua vera identità: segnare più gol e prenderne meno. ...

Lazio - Inzaghi spalanca le porte ai tifosi : allenamento di giovedì aperto per festeggiare il derby : La società ha deciso di dare la possibilità ai tifosi di festeggiare insieme alla squadra la vittoria nel derby con la Roma “Con la dirigenza e con l’area tecnica abbiamo deciso di effettuare l’allenamento di giovedì, in programma alle ore 15, a porte aperte. In questo modo ci sarà la possibilità di seguire la seduta dagli spalti del Campo ‘Mirko Fersini’ per abbracciare la squadra dopo questa vittoria ...

Lazio - è Caicedo l'amuleto di Inzaghi : e spunta il retroscena di mercato... : Caicedo è l'amuleto di Inzaghi. Come riporta il Corriere dello Sport, il gol decisivo nel derby gli è servito per lasciarsi alle spalle gli errori e le contestazioni. Contro la Roma è uscito dal campo con una vera e propria standing ovation del pubblico presente: ...

Capolavoro Lazio - il bello di Inzaghi : Un Capolavoro. Non c'è altro modo per descrivere il derby vinto dalla Lazio per 3-0. Una tela stesa con cura in settimana. Inzaghi maestro. In campo lampi di colore. E che colori. Una vittoria del ...

Lazio-Roma - Inzaghi : 'Gare così restano nella storia' : Un successo nel match più sentito, tre punti importantissimi per la classifica e per il morale. Un 3-0 nel derby contro la Roma che Simone Inzaghi commenta così nel post gara: "E' una vittoria che può ...

Il cielo è biancoceleste - delirio all’Olimpico e 3-0 : la squadra di Inzaghi si rilancia - il derby è della Lazio [FOTO] : 1/51 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

Lazio - i convocati di Inzaghi per il derby : Immobile ce la fa : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi chiama 23 giocatori per il derby ...