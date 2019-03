Latte | nuovo assalto armato a un' autocisterna Mezzo incendiato

Sardegna - nuovo assalto a un’autocisterna che trasportava Latte il giorno dopo l’accordo sul prezzo : Hanno assaltato un’autocisterna che trasportava latte e poi le hanno dato fuoco. Un’azione che arriva a meno di 24 ore dall’accordo raggiunto venerdì a Sassari da pastori, industriali caseari, associazioni di categoria, governo e Regione Sardegna al termine del tavolo convocato dal prefetto Giuseppe Marani sul prezzo del latte ovino e caprino. Accordo che prevede un prezzo iniziale del latte di 74 centesimi al litro. L’assalto dimostra ...

Nuovo Latte vegetale a base di piselli gialli : perfetto anche contro il diabete : L’azienda americana, Ripple Foods, ha lanciato sul mercato statunitense un Nuovo latte vegetale a base di piselli gialli che può essere inserito nella dieta in sostituzione del latte di mucca. Le bevande di questo tipo sono sempre più diffuse e vengono scelte non solo da chi segue una dieta vegana, vegetariana o dagli intolleranti al lattosio, ma anche da moltissime persone che seguono un’alimentazione tradizionale. I consumi di queste bevande, ...

Latte - nuovo assalto armato autocisterna : 11.28 nuovo assalto ad un'autocisterna del Latte ovino in Sardegna. Nel Nuorese, ad Irgoli, un camion che trasportava il prodotto appena munto è stato dato alle fiamme. Secondo le prime informazioni il mezzo sarebbe stato fermato da due uomini armati e a volto coperto, che hanno costretto l'autista a scendere dall'autocisterna prima di appiccare il rogo. Sul fatto indagano i carabinieri. Questo ennesimo blitz,circa 10 in un mese, arriva nel ...

