L’analisi costi benefici Tav Torino Lione è una supercazzola della politica

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Marzo : Con i leghisti anche Coppola - che si dissociò dalL’analisi costi-benefici - ma scrisse 6 paginette senza smentire gli altri : Vertice infinito Tav, Salvini arruola l’Ue e schiera il bancarottiere Tensione a Palazzo Chigi: leghisti presenti in massa Bruxelles a gamba tesa: “Perderete i fondi”. Chiamata Salvini-Katainen di Carlo Di Foggia Il treno di spade di Marco Travaglio Quando c’era da decidere sul gasdotto Tap, i 5Stelle erano contro e la Lega era pro: Conte fece il presidente del Consiglio e, in base all’analisi giuridica sui costi-benefici, decise che ...

Tav - Conte : “Decisione entro venerdì - stiamo sviscerando L’analisi costi-benefici. Il governo non cade” : “Per quanto riguarda la Tav, siamo in dirittura d’arrivo, nel percorso finale, quello politico. Oggi c’è stata la prima riunione politica, abbiamo iniziato l’analisi costi benefici. Domani alle 20.30, riunione con i tecnici a oltranza. Credo una scelta entro venerdì”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del vertice di governo con i vicepresidenti, Di Maio e Salvini, e il ministro alle ...

Ora c’è un “supplemento” delL’analisi costi-benefici sulla TAV : Lo hanno fatto gli stessi esperti della prima analisi, e ne dimezza la stima dei costi: i giornali dicono sia parte di un piano di Conte per sbloccare la situazione

Ora c’è un “supplemento delL’analisi costi-benefici” sulla TAV : Lo hanno fatto gli stessi esperti della prima analisi, e ne dimezza la stima dei costi: i giornali dicono sia parte di un piano di Conte per sbloccare la situazione

Conte chiede nuovi dati sulla Tav. L’analisi costi-benefici verrà rivista : «Sto studiando il dossier», assicura il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a proposito della linea ferroviaria Torino-Lione. Per arrivare a una decisione il premier ha però chiesto nuovi dati, un’appendice alL’analisi costi benefici consegnata a gennaio dalla commissione guidata dal professor Marco Ponti. L’esperto chiamato dal ministro Tonine...

“Melina” Lega-M5s sulla Tav - dopo L’analisi costi arriva la mozione. Tria rassicura i francesi : “Si deve fare” : E' una mozione che non scioglie il dilemma "Tav-sì, Tav-no", quella firmata da Lega e M5s in vista del dibattito alla Camera. Un testo che da un lato impegna il governo a "ridiscutere integralmente" l'opera, ma "nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia". Insomma, un dispositivo che racconta bene lo sforzo di cercare un compromesso, il tentativo di tenere insieme sia le posizioni M5s - che reclamano lo stop dell'opera - e quelle della ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : è vero che L’analisi costi-benefici sul Tav è farlocca e di parte? : E’ vero che l’analisi costi-benefici sul Tav è farlocca, bugiarda, truffaldina, parziale e partigiana? E’ vero che, come scrivono Il Corriera della Sera, Repubblica e Il Messaggero, Raffaele Cantone si dimette dal’Anac, l’Autorità nazionale anti corruzione, perché si sentiva “sopportato” dall’attuale governo con il quale non andava più d’accordo? Questa settimana Marco Travaglio smonta ...

Elogio dell’accisa. L’analisi costi-benefici sulla Tav dovrebbe convincere Toninelli a vietare le biciclette : Analisi costi-benefici. L’assassino, a seconda dello scenario che preferite, lo trovate alle pagine 61 (scenario 2011) o 65 (scenario “realistico”). Nel primo anno di pieno esercizio della Tav (i tecnici lo chiamano “completamento del cambio modale”) nello scenario “realistico” avete il beneficio di

Tav - L’analisi costi-benefici mette fine alla questione? La risposta è no : l’analisi costi-benefici commissionata dal ministero delle Infrastrutture ha ricevuto numerose critiche. In particolare è stato rilevato come il computo dei mancati introiti per accise e pedaggi autostradali tra le voci di costo, avrebbe l’effetto di ridimensionare drasticamente i benefici ambientali e orienterebbe i risultati della valutazione verso il trasporto su gomma rispetto a quello ferroviario. Come evidenziato tra gli altri da Michele ...

Tav - Salvini : “L’analisi costi-benefici non mi ha convinto” : «Più veloci viaggiano le merci e le persone e meglio è». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, parlando della Tav, a margine della presentazione del rapporto Agromafie a Roma. Alla domanda se l’analisi costi benefici della Tav lo avesse convinto, il ministro ha risposto con un secco «no»....

Tav - Salvini : “L’analisi costi-benefici? Non mi ha convinto”. Toninelli : “Risultati negativi - ma discussione senza pregiudizi” : “Non mi ha convinto”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine della presentazione del rapporto sulle Agromafie di Coldiretti, ha risposto a una domanda sull’analisi costi-benefici sulla Tav. “Più veloci viaggiano le merci e le persone e meglio è”, ha ribadito Salvini. Il vicepremier e leader della Lega ha detto di aver letto il lavoro della commissione di esperti nominati dal ministro dei Trasporti Danilo ...

Cosa non torna nelL’analisi costi-benefici sulla Tav : Lasciamo per un momento da parte i quasi trent’anni di lotte e polemiche, e cerchiamo di rimettere in fila i dati. Cosa c’è scritto nell’analisi voluta dal M5s e Cosa manca per avere un quadro completo. Leggi

Cosa si dice delL’analisi costi-benefici sulla TAV : Lo studio voluto dal ministro Toninelli è stato molto commentato e criticato, la commissione che se ne è occupata lo ha difeso alla Camera

L’analisi costi-benefici boccia la Tav : Uno dei membri della commissione non firma la relazione. Immediato il confronto in maggioranza. Il viceministro dei Trasporti: «Necessaria una sintesi»