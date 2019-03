ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019) “A cavalcioni sul tetto del mondo, con un piede in Cina e l’altro in Nepal, ripulii la maschera dell’ossigeno dal ghiaccio che vi si era condensato sopra e, sollevando una spalla per ripararmi dal vento, abbassai lo sguardo inebetito sull’immensa distesa del Tibet. A un certo livello, con distacco, comprendevo che la curvatura dell’orizzonte terrestre che si inarcava ai miei piedi era uno spettacolo eccezionale. Avevo fantasticato tanto, per mesi e mesi, su quel momento e sull’ondata di emozioni che lo avrebbe accompagnato e ora che finalmente ero lì, in piedi sulla cima del monte Everest, semplicemente non riuscivo a radunare energie sufficienti per concentrarmi”. Jon Krakauer, alpinista e scrittore, è un sopravvissuto. Qualcuno l’avrà visto al cinema, o meglio, avrà visto l’attore che gli dà il volto nel film Everest. Era il 10 ...

italianaradio1 : L’alpinismo e la metamorfosi le spedizioni commerciali. “Ma gli alpinisti resistono ancora”: Nives Meroi racconta l… - TutteLeNotizie : L’alpinismo e la metamorfosi con le spedizioni commerciali. “Ma gli alpinisti resistono… - Noovyis : Un nuovo post (L’alpinismo e la metamorfosi le spedizioni commerciali. “Ma gli alpinisti resistono ancora”: Nives M… -