La trovata giuridica di Conte che mette d’accordo Lega e M5S | “Non partono i bandi ma gli

lastampa

(Di sabato 9 marzo 2019) Come spiegare l’inspiegabile. Che alla fine iper la Tav partiranno ma non si chiameranno. Bensì: “avvisi di manifestazione di interesse”. Sarebbe questo il cuore dell’accordo traed M5S: un cavillo giuridico che nasconde una dissimulazione semantica e che solo un super esperto avvocato di sottigliezze tecniche come Giuseppe...