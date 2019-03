La Tav si deve fare ma c' è un piano B

Salvini : non faccio saltare il governo ma la Tav si deve fare : Roma, 8 mar., askanews, - "Far saltare il governo per la questione della Tav? No: sono contento di quello che il governo ha fatto in questi nove mesi", ma la costruzione della Tav "non va fermata": ...

Il governo azzeccagarbugli non sa come dire che la Tav si deve fare. I bluff di Conte : Roma. Chissà che alla fine anche Matteo Salvini, sempre così poco incline all’autocritica, non dovrà rimangiarsele, quelle parole sbattute in faccia a Danilo Toninelli nella notte tra mercoledì e giovedì, quella del lungo vertice a Palazzo Chigi. “A me dei francesi non me ne frega un accidente”, dis

ESCLUSIVA Sen. Rampi - PD - : "La Tav si deve realizzare - la Quota 100 e reddito di cittadinanza un gran pasticcio" : Il 'decretone' Quota 100 e reddito di cittadinanza sono davvero una misura positiva per l'economia del Paese? Non lo sono per nulla purtroppo. Sono un grande pasticcio tra politiche importanti come ...

Tav - assist di Giuseppe Conte ai grillini : "Così non si deve fare" - il governo può collassare : Lo ammette chiaro e tondo, Giuseppe Conte. Ammette l'ovvio: "Siamo oggettivamente a uno stallo" tra Lega e M5s. Così in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dove il premier è chiamato a fare il punto sul caso Tav che sta minando gli equilibri di governo: nelle ultime ore la situazione pare essere prec

Tav : sindaco Vicenza - 'si deve fare - non indietreggiamo di un passo' : Vicenza, 6 mar. (AdnKronos) - "Questa indecisione ha il solo effetto di ritardare i tempi di un’opera che ogni forza politica, da destra a sinistra, considera indispensabile. Mettere in discussione la Tav significa non comprenderne la strategicità per lo sviluppo del Paese, economico ma non solo. Un

Tav - Salvini : Italia deve andare avanti : 11.48 "C'è bisogno di infrastrutture. Io ragiono con tutti ma l'Italia deve andare avanti, non può andare indietro". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, a margine dei festeggiamenti degli 80 anni dei Vigili del fuoco. "Io ho le idee chiare, aspetto di confrontarmi con gli altri", "una risposta definitiva" -aggiunge- ci sarà "certamente entro venerdì, non so se stasera o domani, ma entro venerdì".

Tav - Toninelli nell'angolo. Due mozioni di sfiducia : "Adesso deve dimettersi" : È in arrivo una mozione di sfiducia nei confronti di Danilo Toninelli. Anzi, due per la precisione. A presentarle sarebbero il Pd e Forza Italia. La conferenza dei capigruppo ha appena deciso che il Senato voterà le mozioni giovedì 21 marzo. I due partiti chiedono le dimissioni del ministro accusato di aver "mentito" sulla Tav.Si riaccende così la miccia della polemica sulla Torino-Lione. L'alta velocità fa scricchiolare il governo, visto che ...

Tav : Moretti (Pd) - 'deve essere sbloccata - ha ragione Zingaretti' : Venezia, 5 mar. (AdnKronos) - “Bene ha fatto Zingaretti a ripartire dai cantieri Tav in Piemonte: il Partito Democratico deve saper parlare al Nord, tradito nei fatti dall’esecutivo gialloverde e in particolare dalla Lega. Altro che prima gli italiani, prima la poltrona!”. Così Alessandra Moretti, c

'L'Italia deve decidere sulla Tav - non c'è più tempo' - così la Francia - : E' quanto afferma il ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire, in un'intervista a La …

Tav - Le Maire : l'Italia deve decidere non c'è più tempo - : E' quanto afferma il ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire, in un'intervista a La Repubblica. "È un progetto sia simbolico che utile - sottolinea il Ministro - È simbolico perché ...

Tav : Le Maire - 'siamo stati pazienti - ora Italia deve decidere' : Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, in un'intervista a 'La Repubblica'. La Tav, sottolinea, 'è un progetto sia simbolico che utile. E' simbolico perché rappresenta il ...

Tav - Toninelli : "Analisi extra è negativa". PD : deve dimettersi - presentiamo mozione di sfiducia : Il Partito Democratico vuole sfiduciare il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli per l’atteggiamento sulla Tav e non solo: "Presenteremo una mozione di sfiducia per Toninelli che ha bloccato i cantieri in tutta Italia, ha preso in giro gli italiani e per essere stato di fatto commissariato". La mozione di sfiducia contro Toninelli è stata annunciata dalla deputata Raffaella Paita, capogruppo PD in commissione ...

Tav - tutto sui conti : perché si 'deve' fare : Roberto Zucchetti , professore dell'Università Bocconi di Milano di 'Metodologie di Valutazione delle Infrastrutture di Trasporto' ed Economia e Gestione del Trasporto Pubblico Locale', ha parlato ai nostri microfoni dei costi della Tav e dell'attuale dibattito politico in corso. Zucchetti, già presente nella struttura a supporto ...

Tav - Toninelli : 'Tria si deve attenere al contratto' : Nell'accordo con la Lega avevamo pattuito di 'ridiscutere integralmente l'opera' dice il ministro dei Trasporti ospite a L'Aria che Tira. 'L'Alta velocità non è l'unica politica infrastrutturale in ...