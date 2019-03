La protesta delle ancelle contro il disegno di legge Pillon sull' affido

Bussetti relatore al convegno delle famiglie antigender a Verona. Gli studenti protestano : ROMA. Ci sarà anche il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, al Congresso mondiale della famiglia, a Verona dal 29 al 31 marzo prossimi. Nella locandina che annuncia l'evento la sua foto è ...

"Tempesta emotiva" - protesta delle donne davanti alla Corte d'appello a Bologna : "Vergogna" : Le associazioni hanno fatto sapere che se la Cassazione non dovesse rigettare la sentenza in questione, la protesta continuerà

protesta del latte : assalto a cisterna nel Nuorese e nel giorno delle Regionali molti pastori disertano i seggi : Cronaca Protesta latte, dieci pastori indagati a Nuoro per blocchi stradali A Sindia, nel centro della Sardegna, un gruppo di pastori con le loro famiglie hanno disertato le urne dopo che alcuni ...

Assalto armato a una cisterna. La protesta dei pastori sardi anche nel giorno delle elezioni : Nessuna tregua dei pastori che protestano per il prezzo del latte il giorno delle elezioni regionali in Sardegna. Stamane, poco dopo le 9.30, un camion cisterna che trasportava latte è stato bloccato nei pressi di Orune, nel Nuorese. L’Assalto è stato effettuato da tre o quattro uomini con i volti coperti e, sembra, armati. Il “commando” ha costre...

Anche Ragusa alla protesta dei dipendenti delle ex Province : I dipendenti delle nove ex Province della Sicilia. Anche Ragusa presente con una folta rappresentanza di dipendenti di Viale del Fante.

Sciopero 8 marzo : trasporti fermi anche per la protesta globale delle donne : L’8 marzo sarà la Giornata Internazionale della Donna e per l’occasione andrà in scena uno Sciopero femminista per dire “no” a tutte le forme di violenza. Si fermeranno tutte le categorie pubbliche e private a livello nazionale, con i principali sindacati a protestare in prima linea. Ad essere coinvolti saranno anche i lavoratori del settore dei trasporti. A tal proposito ci sarà uno stop per l’intera giornata, con varie modalità di svolgimento. ...

Il Paradiso delle Signore chiude? protesta del cast e la risposta di Teresa De Santis - ultime news : Il Paradiso della Signore a rischio chiusura? I motivi e le ultime news Il Paradiso delle Signore a rischio chiusura? La soap di Rai 1 con protagonista Alessandro Tersigni sembra non trovare pace. Si parla infatti di una possibile chiusura a causa dei costi troppo alti. È questo quello che la direttrice di Rai 1 Teresa […] L'articolo Il Paradiso delle Signore chiude? Protesta del cast e la risposta di Teresa De Santis, ultime news proviene ...

Il Paradiso delle Signore Il Paradiso delle Signore rischia la chiusura. allarmati dall'eventualità di una mancata riconferma della soap in onda su Rai1, lavoratori e fan hanno animato un sit in davanti alla sede Rai di Viale Mazzini. La protesta è stata accompagnata da una petizione indirizzata alla direttrice di Rai1, Teresa De Santis, al presidente della Rai, Marcello Foa, e alla responsabile di Rai Fiction, Eleonora ...

Detenuto morto - a Poggioreale scoppia la protesta delle donne : protesta al carcere di Poggioreale di Napoli, sia all'interno con un gruppo di detenuti che all'esterno con un gruppo di una trentina di donne che hanno bloccato alcuni agenti di polizia penitenziaria ...

Foibe - protesta di Croazia e Slovenia per le parole di Tajani : "Viva Istria e Dalmazia italiane" | La replica : "Parlavo delle vittime" : Il presidente del Parlamento europeo era in visita alla foiba di Basovizza per la Giornata del Ricordo. Lubiana: "parole inammissibili". Zagabria: "Revisionismo storico inaccettabile"

Sardegna - dietro la protesta dei pastori lo sforamento delle quote di produzione del pecorino. “Ora fatele gestire a noi” : La protesta è per il prezzo del latte, ma alla base c’è un eccesso di produzione di pecorino romano. La rabbia dei pastori sardi, che nei giorni scorsi hanno sversato il loro prodotto sulle strade o l’hanno dato in pasto ai maiali pur di non venderlo a meno di 60 centesimi al litro, nasce dallo sforamento delle quote approvate dal Consorzio per la tutela del formaggio che si ottiene con quel latte. La sovrapproduzione ha fatto ...

Sanremo 2019 - le percentuali del televoto e delle giurie giorno per giorno. Il voto da casa risulta ininfluente - la protesta di Ultimo : Non si placano le polemiche in merito al verdetto del Festival di Sanremo 2019, Mahmood ha vinto cantando “Soldi” e si è imposto nella 69^ edizione della kermesse canora nonostante il pubblico da casa abbia espresso totalmente un altro giudizio. Il televoto, infatti, aveva ampiamente premiato Ultimo che invece si è dovuto accontentare del secondo posto, scavalcato dall’italo-egiziano che invece ha beneficiato dell’ampio ...

Roma - nuova protesta - contro i rifiuti - delle 6 organizzatrici del sit in al Campidoglio : «Quanto accaduto è grave, perché si lascia la città senza una guida politica su un tema così cruciale come quello dei rifiuti». A parlare è Emma Amiconi, ieri mattina al Teatro Brancaccino, durante la ...