La ' primavera algerina' si allarga E ora mira al cuore del potere | di U De

La 'primavera algerina' si allarga. E ora mira al cuore del potere : Una marea umana. Una protesta che si allarga a macchia d'olio, non solo in termini quantitativi ma anche per la sua capacità a conquistare l'adesione di settori della società, soprattutto il ceto medio urbano, che il potere pensava di avere "comprato" una volta per sempre. La "primavera algerina" sta crescendo.Erano ''più di un milione'' i manifestanti scesi in piazza ieri ad Algeri, per il terzo venerdì consecutivo ...

La 'primavera algerina' : perché l'Europa sostiene lo status quo e una 'mummia' presidenziale : Sul piano geopolitico, l'Algeria - il più grande Paese dell'Africa, dopo l'indipendenza del Sud Sudan, e il decimo Paese più grande del mondo- è una nazione chiave nel contesto magrebino e africano. ...

La "primavera algerina" : perché l'Europa sostiene lo status quo e una "mummia" presidenziale : Una piazza giovane contro la "mummia presidenziale". E l'Europa, Parigi in testa, che in nome della "diplomazia degli affari", "tifa" per lo status quo. Ieri in Tunisia. Oggi in Algeria, dove non si ferma la protesta in contro il presidente Abdelaziz Bouteflika. Migliaia di manifestanti domenica sera sono scesi in piazza dopo l'annuncio di Bouteflika di candidarsi nuovamente per il quinto mandato presidenziale.In una "lettera agli algerini" ...

La "primavera algerina" sfida un potere mummificato. E Roma è inquieta... : Lo slogan è quello mutuato dalla "rivoluzione dei gelsomini" tunisina: "Ci siamo liberati dalla paura". E ora vorrebbero liberarsi di una casta militare-affaristica che perpetua se stessa da decenni, bloccando ogni cambiamento, riproponendo per la quinta volta alla presidenza un uomo malato, impossibilitato, simbolo vivente di un potere "mummificato".L'Algeria brucia. E sanguina. Un morto, decine di feriti e 45 arresti. È questo il ...