Juventus | Szczesny | ' Crediamo di poter passare il turno in Champions'

Juventus - Szczesny sfotte Totti : “Pinsoglio ha gli stessi scudetti” : Juventus, Szczesny scherza sul suo ex capitano – A metà tra il serio e il faceto, ma le parole di Szczesny sono destinate a, oltre strappare una risata, anche a far discutere. Il motivo? Il portiere polacco lancia una frecciatina a Francesco Totti che, negli anni romani dell’estremo difensore juventino, è stato anche il suo […] L'articolo Juventus, Szczesny sfotte Totti: “Pinsoglio ha gli stessi scudetti” proviene da Serie A News Calcio - ...

Szczesny Juventus - elogio a Pinsoglio e quel paragone sui “titoli” con Totti : Szczesny Juventus – Intervista a Foot Truck del numero uno polacco, protagonista di una nuova grande stagione in bianconero. Szczesny, oltre a svelare la sua Top 11 ideale, ha elogiato il compagno di squadra Pinsoglio, terzo portiere da ormai 2 stagioni. Con una simpatica battuta sui titoli vinti dal collega in soli 22 minuti di […] More

L'Atletico batte la Juventus : Szczesny evita guai peggiori - Ronaldo in ombra : L'Atletico Madrid ha battuto la Juventus per 2-0 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un risultato difficile da pronosticare, anche se L'Atletico al Wanda Metropolitano è sempre stato un osso duro. Ma anche difficile da ribaltare, perché i Colchoneros hanno messo in mostra una fase difensiva scintillante. E non è un caso che i due gol grazie ai quali L'Atletico mette un piede nella porta che si affaccia sui quarti di finale ...

Top & flop - Atletico Madrid-Juventus : si salva solo Szczesny - male Allegri e Ronaldo : ... Szczesny, l'ex vice di Buffon alla sua prima grande partita a eliminazione diretta da titolare della Juve, sarà pronto? Potrà guardare in faccia Oblak, uno dei portieri migliori al mondo, e giocare ...

Pagelle Atletico Madrid-Juventus 2-0 : Szczesny unico a salvarsi - Paulo Dybala un fantasma : Al Wanda Metropolitano è andata in scena l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus. Un match molto intenso dal punto di vista fisico, come da previsione, conclusosi sul punteggio di 2-0, per via delle marcature Gimenez e Godin. Di seguito le Pagelle e le valutazioni del confronto: JUVENTUS Szczesny 6: Molto attento il portiere polacco sulle iniziative di Griezmann e soci. Una sicurezza nelle ...

Juventus-Frosinone probabili formazioni : gioca Szczesny - fuori Rugani : JUVENTUS FROSINONE probabili formazioni- La Juventus si prepara ad ospitare il Frosinone in vista del match di campionato valido per la 24^ giornata. Allegri si affiderà ancora al 4-3-3. Colpo di scena tra i pali: gioca Szczensy e non Perin. Una mossa piuttosto a sorpresa, ma che Allegri ha confermato in conferenza stampa: “In questo […] More

Sassuolo-Juventus - rigore non fischiato : Szczesny travolge Djuricic [FOTO] : Si sta giocando la gara di campionata tra Sassuolo e Juventus, una partita molto importante valida per il massimo torneo italiano, i bianconeri chiamati a riscattare il pareggio contro il Parma, di fronte una squadra molto forte come quella di De Zerbi. Nel frattempo ‘giallo’ ad inizio partita, Szczesny tocca il pallone ma travolge nettamente Djuricic. L’arbitro dopo il confronto al Var non fischia il calcio di rigore tra ...

Sassuolo-Juventus - probabili formazioni : torna Szczesny : SASSUOLO JUVENTUS probabili formazioni – Nemmeno il tempo di archiviare i posticipi della 22° Giornata, Lazio-Empoli e Cagliari-Atalanta, ed è già tempo di mettere in cantiere le informazioni relative al 23° turno del massimo campionato nazionale. Domenica 10 febbraio alle ore 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sede dei match interni dei neroverdi, scendono in […] L'articolo Sassuolo-Juventus, probabili formazioni: torna ...

Juventus - Allegri sfida il Parma senza Matuidi - Szczesny e Alex Sandro : La Juventus anti-Parma è quasi pronta. Allegri ha deciso di utilizzare il turnover per sfidare i ducali. Le fatiche di Coppa Italia questa sera potrebbero farsi sentire allo Stadium. Il tecnico vuole evitare il rischio e così alcuni big, tra cui Szczesny , Alex Sandro, Matuidi e Dybala potrebbe rifiatare. Pronta anche la rivoluzione in difesa. Juventus, contro il Parma tocca a Perin Nella conferenza stampa pre-partita, Allegri non si nasconde e ...