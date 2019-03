Juventus | Icardi in bianconero? Fuori lo Stadium spuntano le prime maglie

Icardi-Juventus - clamoroso : c’è già la maglia bianconera di Maurito -FOTO- : Icardi-Juventus – Nelle ultime settimane si è parlato tanto di Icardi alla Juve. Solo voci al momento anche se l’approdo del numero 9 a Torino, sarebbe clamoroso quanto il colpo Higuain di qualche estate fa. Molti parlano di uno scambio con Dybala, che però resta al centro del progetto bianconero. Leggi anche: Juventus Udinese streaming: […] More

Icardi-Juventus - nuova novità : c’è il comunicato ufficiale dell’Inter : ICARDI JUVENTUS- Icardi in maglia bianconera? Secco no, almeno momentaneo. Nessuna apertura e nessuna conferma sull’ipotetica trattativa. Anzi, come riportato dalla dirigenza nerazzurra, con tweet ufficiale sul proprio account twitter, Icardi e Wanda Nara hanno incontrato Marotta per discutere alcuni possibili dettagli sul prossimo rinnovo. La Juventus resta alla finestra, ma ora come ora, la […] More

Calciomercato Juventus - l'Inter potrebbe proporre lo scambio Dybala-Icardi : Il futuro di Mauro Icardi sembra essere sempre più lontano dall'Inter. Il centravanti argentino, infatti, dopo che gli è stata tolta la fascia di capitano, continua a lamentarsi di di un problema al ginocchio e a non volere scendere in campo. Icardi non ha ancora risolto i suoi problemi con i compagni di squadra e ha chiesto un incontro con il presidente nerazzurro Zhang, che dovrebbe svolgersi dopo il derby contro il Milan. La frattura appare ...

Icardi : “sto male” e nel frattempo mette like alla Juventus… : E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, il club nerazzurro non sta attraversando un buon momento in campionato e rischia clamorosamente di ritrovarsi fuori dalla Champions League, in più deve fare i conti con il caso Icardi. Dopo la decisione di togliere la fascia da capitano ed affidarla al portiere Handanovic è nata la rottura definitiva con il calciatore che ha deciso di non scendere più in campo, al momento non ci ...

Juventus Icardi - l’indizio social : like al post di Cancelo : Juventus Icardi – E’ cominciato tutto il 18 Dicembre quando Wanda Nara in diretta nazionale dalla popolare trasmissione Tiki Taka aveva lanciato la bomba. “Per il rinnovo siamo lontanissimi, o meglio, non siamo vicini come si dice. Icardi non si deve discutere, e io sono la prima a volere il rinnovo. Non è una questiona […] L'articolo Juventus Icardi, l’indizio social: like al post di Cancelo proviene da Serie A News ...

Icardi-Juventus - solo manovre di disturbo? Ecco il piano di Paratici : Icardi-Juventus – La vicenda Icardi continua a scuotere l’Inter e la formazione allenata da Spalletti. Non solo per il campo e il rendimento dei nerazzurri, con l’ex capitano assente ormai dal match in casa del Parma. Ma a tenere banco è ovviamente anche la trattativa sul rinnovo e il futuro del numero nove argentino, con l’ipotesi addio […] More

Dybala per Icardi - cosa porta a Inter e Juventus : ROMA - A giugno, le strade dell' Inter e di Icardi si separeranno. Al di là di quello che accadrà in quest'ultima parte della stagione, il futuro appare segnato: troppo deteriorati certi rapporti ...

Juventus : niente Icardi - i bianconeri lo riterrebbero inaffidabile : "Icardi non andrà alla Juve". Queste le parole pronunciate in buona sostanza da Ciro Venerato, esperto di calciomercato di Raisport. In trasmissione ha ribadito che la Juventus non è interessata al bomber argentino. Sempre secondo il giornalista sportivo, quella dei bianconeri sarebbe una vera e propria azione di disturbo. La società di corso Galileo Ferraris pare infatti che reputi Mauro Icardi un calciatore inaffidabile e poco stabile. Questo ...

Calciomercato Juventus : prende quota lo scambio Dybala-Icardi con l'Inter (RUMORS) : La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi riapre un clamoroso possibile scenario di Calciomercato per Juventus e Inter. Il quotidiano sportivo parla infatti di un possibile scambio tra Icardi e Dybala, entrambi da tempo molto chiacchierati. Il futuro degli argentini potrebbe essere lontano dagli attuali club e i rumors parlano di un possibile accordo per fargli scambiare la maglia a fine stagione. Dybala per Icardi? Juventus e Inter e ci ...

Icardi - il messaggio alla Juventus che fa infuriare l’Inter : scappa il like galeotto a Cancelo [FOTO] : Nuova grana social per l’Inter in merito al caso Icardi: al bomber ‘scappa’ un like al post di Joao Cancelo che celebra la forza del gruppo Juventus dopo la vittoria sul Napoli Una vittoria sofferta quella della Juventus al San Paolo: bianconeri in vantaggio di due gol e sopra di un uomo; parità numerica arrivata dopo l’espulsione di Pjanic; quella nel punteggio solo sfiorata con il Napoli che accorci le distanze con Callejon e poi sfiora ...

Inter - possibile apertura alla Juventus per la cessione di Icardi : Il futuro di Mauro Icardi sembra essere praticamente segnato. Il centravanti argentino infatti con ogni probabilità lascerà l'Inter la prossima estate. La frattura con la società sembra essere insanabile e si sta lavorando per deporre le armi almeno da qui a fine stagione. Il club, poco meno di tre settimane fa, ha deciso di togliergli la fascia di capitano, affidandola a Samir Handanovic e da allora il giocatore non è più sceso in campo. In ...

Juventus - like di Icardi su Instagram a Cancelo : TORINO - Altro capitolo del caso Icardi , la telenovela del calciomercato che si arricchisce in continuazione di nuove puntate: dopo le accuse di Cassano a Wanda Nara sulla gestione del suo assistito ...