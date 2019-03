Juventus | contro l’Atletico possibile difesa a 3 | le parole di Allegri

Juventus-Udinese - Allegri : “Contro l’Atletico con un solo terzino” : JUVENTUS UDINESE 4-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della vittoria contro l’Udinese: “Per la gara contro l’Atletico Madrid credo di avere a disposizione un solo terzino, perché De Sciglio non sarà recuperato. Vedremo, qualcosa bisogna fare. Servirà tecnica ed ampiezza, saremo comunque […] L'articolo Juventus-Udinese, Allegri: ...

Curva Sud Juventus - cori contro la Nord : è scontro tra i gruppi : Curva SUD Juventus – La vittoria della Juve sull’Udinese è stata turbata da un episodio molto spiacevole sugli spalti. Scambio di insulti, infatti, tra la Curva Sud e la Curva Nord della Juve. La Nord ha supplito allo sciopero della Sud, incitando la squadra dal primo minuto. Diversamente dall’altra Curva, in silenzio fino a metà […] More

Calcio : serie A. la Juventus cala il poker contro l'Udinese : La Juventus cala il poker contro l'Udinese, battendola 4-1 nell'anticipo della 27a giornata. Per i campioni d'Italia nel primo tempo doppietta Kean

Juventus - allenamento Champions : travolta l'Udinese - ora tutto contro l'Atletico Madrid : Una Juventus in formato Champions League: i bianconeri di Max Allegri travolgono 4-1 l'Udinese nell'anticipo della 27esima giornata di Serie A, proficuo "allenamento" in vista del ritorno degli ottavi di Champions di martedì contro l'Atletico Madrid. La forma è buona, le indicazioni però sono parzia

La Juventus dilaga contro l’Udinese e si avvicina al meglio al match contro l’Atletico : super Kean - 4-1 che non lascia dubbi [FOTO] : 1/30 Marco Alpozzi/LaPresse ...

La Juventus Women per la prima volta all'Allianz Stadium contro la Fiorentina : La partita, l'ottava di ritorno, è prevista per domenica 24 marzo alle ore 15, in diretta anche su Sky Sport Serie A , con ingresso gratuito. Ufficializzati pure gli orari e le date delle semifinali ...

Juventus - la probabile formazione contro l'Udinese : CR7 riposa in vista della Champions : Questa mattina, la Juventus si è data appuntamento alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista della partita di stasera contro l'Udinese. Massimiliano Allegri, infatti, ha deciso di non portare in ritiro i suoi ragazzi e dunque la squadra si è ritrovata stamani. Il tecnico livornese ha voluto concedere qualche ora in più ai suoi ragazzi visto che la prossima settimana ci saranno tanti impegni. Stasera Allegri farà un ampio turnover ...

Juventus - titolarissimi a riposo contro l'Udinese : Alex Sandro potrebbe giocare in attacco : La Juventus, in mattinata, si è allenata per preparare il match di domani sera contro l'Udinese. Massimiliano Allegri, in vista della sfida di domani farà molto turn-over, visto che poi, martedì, ci sarà la sfida decisiva di Champions League contro l'Atletico Madrid. Per questo motivo, contro l'Udinese, diversi titolarissimi riposeranno, a partire da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini: molto probabilmente anche Cristiano Ronaldo rifiaterà. In ...

Udinese - Nicola : “Alla Juventus sono ‘cannibali’ - contro di loro la nostra Champions” : Vigilia di Juventus-Udinese. Domani sera torinesi e friuliani si affronteranno nell’anticipo del venerdì. Alle parole di Allegri, che ha parlato di esclusioni eccellenti, fanno seguito quelle del tecnico Davide Nicola nella consueta conferenza stampa pregara. “La partita di domani – afferma l’allenatore – sarà la nostra Champions. In settimana ho esordito con i ragazzi con una semplice valutazione sui numeri: ...

Simeone - solo una multa per il gestaccio contro la Juventus : E’ arrivato il verdetto da parte della Commissione Disciplinare della Uefa riguardante l’allenatore dell’Atletico Madrid Simeone ed in relazione al gestaccio dopo il gol del vantaggio nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus. Il provvedimento deciso è stato quello di una multa di 20.000 euro e quindi sarà regolarmente in panchina per la gara di ritorno contro i bianconeri. Il gesto ...

Juventus : l'ottavo scudetto consecutivo potrebbe arrivare ad aprile contro l'Inter : La vittoria al San Paolo contro il Napoli ha di fatto lanciato la Juventus verso l'ottavo scudetto consecutivo. Un ciclo vincente che ha (quasi) dell'incredibile, con i bianconeri che ormai sembrano imbattibili in campo nazionale, mentre a breve ci sarà la prova del nove in Europa, con i due gol da rimontare all'Atletico Madrid dopo l'ottavo di andata della Champions League. Con un vantaggio di 16 punti sul Napoli, secondo in classifica, la ...

Juventus - operazione rimonta contro l’Atletico : il club carica così l’ambiente [VIDEO] : La Juventus si prepara per l’anticipo di campionato contro l’Udinese, anticipo che aprirà la 27^ giornata del massimo torneo italiane ma il pensiero è inevitabilmente rivolto al ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, i bianconeri dovranno ribaltare il 2-0 dell’andata, impresa difficile ma non impossibile. La Juventus ha intenzione di mettersi alla spalle gli ultimi malumori, in ...

Atletico Madrid - Simeone perde un’importante pedina in difesa : Felipe Luis a rischio contro la Juventus : Diego Simeone dovrà fare a meno di Felipe Luis contro la Juventus? Un infortunio potrebbe fermare il difensore brasiliano Felipe Luis out dalla formazione di Diego Simeone nel match di ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus? Dopo l’infortunio che ha costretto il terzino destro ad abbandonare il campo durante la sfida contro la Real Sociedad, il brasiliano a seguito dei controlli diagnostici ha evidenziato una ...

Mercato Juventus - incontro tra Paratici e Mendes per il nuovo CR7 : Mercato Juventus – La Juventus guarda al futuro, all’interno di un efficace “amicizia” di Mercato col procuratore Jorge Mendes, che cura anche gli interessi di Cristiano Ronaldo. L’obiettivo è Joao Felix, centrocampista offensivo o seconda punta classe 1999 del Benfica, per il quale c’è stato un incontro a Torino con il suo agente e il […] More