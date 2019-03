Juve | Zidane è a Torino | partitella con Ferrara | Amoruso e Iuliano

Angelo Alessio : 'Credo che la Juve potrebbe andare su Zidane - Inter da Champions' : In questo periodo i gossip del calcio italiano riempiono le cronache sportive, più che i risultati ottenuti in campo. Juventus e Inter, sono i top club che danno più materiale alla stampa e di questi argomenti ha parlato l'ex calciatore bianconero Angelo Alessio, nell'Intervista rilasciata a Sportitalia. Il probabile divorzio di Allegri La Juventus, dopo un inizio stagione da record sta attraversando un periodo di appannamento culminato nella ...

Juventus - Sergio Gomez (As) : 'Zidane ha un patto d'onore con Agnelli' : In questi giorni sta tenendo banco il futuro di Massimiliano Allegri. Molti media danno per certo l'addio del tecnico livornese dalla Juventus a fine stagione. Anche dopo le dichiarazioni di ieri di Allegri, nelle quali spiegava di avere avuto un incontro con il Presidente Andrea Agnelli e che insieme hanno deciso che del rinnovo del contratto parleranno a fine stagione. Inoltre, Allegri ha sottolineato come il suo rapporto con la società sia ...

Conte-Juventus - atto secondo : sorpassato Zidane? Il retroscena! : CONTE JUVENTUS- Come detto, e come ripetuto più volte, la sensazione è che il percorso di Allegri sulla panchina della Juventus sia giunto ormai al capolinea. Un addio ormai certo a fine stagione, il quale potrebbe coincidere con un clamoroso ritorno di Antonio Conte o Zinedine Zidane. Il tecnico francese resta l’indiziato numero uno per […] More

Zidane-Juventus - c’è la svolta : “Sì - ha un patto con Agnelli” : ZIDANE JUVENTUS- Zinedine Zidane si prepara a diventare il nuovo allenatore della Juventus. A confermarlo è stato Sergio Gomez, giornalista di “AS”, il quale ha espresso il suo punto di vista sul proprio account twitter. Messaggio chiaro, senza troppi giri di parole. “Zinedine Zidane non tornerà al Real Madrid. Ha già un accordo con Agnelli […] More

Zidane-Juventus - prima scelta di Agnelli : spunta un’alternativa : ZIDANE JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe già monitorando molto attentamente la situazione legata al prossimo futuro di Massimiliano Allegri. Come già accennato, difficilmente l’attuale tecnico deciderà di proseguire la sua avventura sulla panchina della Juventus, scelta che starebbe spingendo la Juventus a puntare forte su Zinedine Zidane. Di […] L'articolo Zidane-Juventus, ...

Juventus : Zidane piacerebbe ad Agnelli - ma non convincerebbe Nedved e Paratici : In estate la Juventus potrebbe cambiare allenatore. Negli ultimi giorni si parla continuamente del futuro di Massimiliano Allegri. Le voci che si rincorrono sono molte e il candidato principale che potrebbe prendere eventualmente il posto del tecnico livornese sarebbe Zinedine Zidane. Il profilo del francese sarebbe apprezzato soprattutto dal presidente Andrea Agnelli. Zidane però non convincerebbe Fabio Paratici e Pavel Nedved. Entrambi ...

Rivoluzione bianconera? Ecco come potrebbe essere il nuovo 11 della Juventus con Zidane : Juventus pronta a mettere in atto una mini Rivoluzione che potrebbe partire proprio dalla panchina con l’allontanamento di Allegri per far posto a Zidane La Juventus potrebbe cambiare rotta nella prossima estate, dal punto di vista degli uomini, ma anche in panchina. In caso di sconfitta contro l’Atletico Madrid e conseguente eliminazione dalla Champions League, l’era Allegri in bianconero sarebbe da considerarsi chiusa. ...

Zidane-Juventus : no secco al Real Madrid - ora c’è un solo problema : ZIDANE JUVENTUS- Un nuovo accostamento nato nelle scorse ore, ma praticamente già tramontato. Zidane dice no al possibile ritorno sulla panchina del Real Madrid, aprendo di fatto ad un prossimo futuro sulla panchina della Juventus. Agnelli ha già scelto il suo nuovo potenziale allenatore. Di fatto, il presidente della Juventus vorrebbe puntare forte o su […] More

Juve - sfida Zidane. Ma Perez gli chiede di tornare a Madrid : TORINO - La Juventus che Zinedine Zidane ha cominciato a vagheggiare intensamente, ben prima che la stagione del Real Madrid assumesse i contorni della catastrofe, ricalcherebbe le linee guida del ...

Zidane-Juventus - salta tutto? Il tecnico può tornare subito in panchina : ZIDANE JUVENTUS- Come riportato dall’odierna edizione di “El Chiringuito de Jugones”, dopo la clamorosa disfatta di ieri sera contro l’Ajax, il Real Madrid sarebbe ormai pronto a dire addio a Solari al termine della stagione. Occhio però al nuovo retroscena, non è escluso che il club spagnolo decida di dare subito il ben servito all’attuale […] More

Zidane-Juventus - la verità sul post Allegri : Guardiola resta alla finestra : ZIDANE JUVENTUS – Nelle ultime ore si parla di un testa a testa tra Zidane e Guardiola come successori di Allegri. Purtroppo però la verità è che la scelta è già stata di fatto presa: decide Andrea Agnelli. Presidente che ha intravisto il francese come l’erede perfetto di Allegri, sia per la confidenza con la […] More

Juventus - per Galeazzi Allegri potrebbe andare al Real e Zidane alla Juve : Il prossimo allenatore della Juventus sarà Zinedine Zidane. Ne è convinto Giampiero Galeazzi che ai microfoni di Rai sport, durante la trasmissione "L' altra Domenica Sportiva" condotta da Marco Lollobrigida ha espresso la sua opinione su vari temi caldi dell'attuale stagione calcistica. Galeazzi ha anche sostenuto che Massimiliano Allegri andrà ad allenare il Real Madrid. E durante la trasmissione televisiva ha affrontato anche i motivi per i ...

Panchina Juventus - non c’è solo Zidane per i bookmakers : ecco il sogno di Agnelli : Panchina Juventus – La Juventus pensa al presente, i bianconeri si preparano per la gara di campionato contro l’Udinese ma il pensiero è inevitabilmente rivolto alla partita di Champions League contro l’Atletico Madrid, partita di ritorno fondamentale per il proseguo della stagione con i bianconeri chiamati a ribaltare il 2-0 dell’andata. A prescindere dal risultato finale sarà l’ultima stagione sulla Panchina ...

Juventus - per il dopo Allegri il sogno è Guardiola! Zidane sempre in corsa : La Juventus studia il futuro e lo fa partendo dalla panchina. Ancora incerto il futuro di Massimiliano Allegri. E’ risaputo che allenatore e dirigenza si incontreranno dopo la partita di ritorno contro l’Atletico Madrid per capire il da farsi. La sensazione, però, è che non ci sono più i presupposti per continuare assieme. Forse il ciclo di Allegri sulla panchina bianconera è realmente finito. Motivo questo per il quale Agnelli e ...