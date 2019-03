Julie Andrews riceverà il Leone d' oro alla carriera al Festival di Venezia

Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) Durante la prossima edizione deldi, in programma dal 28 Agosto al 7 Settembre 2019, sarà omaggiata deld'orol'attrice inglese, volto iconico del cinema hollywoodiano degli anni Sessanta.Da bambina prodigio a star di Hollywood Chi l'ha conosciuta e amata come Mary Poppins forse non sa che l'attrice ha cominciato la suafin da bambina graziesua inconfondibile voce., all'anagrafe Julia Elizabeth Wells, debuttò, infatti, giovanissima sui palchi di Broadway, partecipando a spettacoli classici come My Fair Lady e Camelot. A 27 anni arriva, però, la grande svolta, il ruolo da protagonista in Mary Poppins e poi in Tutti insieme appassionatamente, pellicole nelle quali le doti canore dellasi combinano perfettamente alle sue indubbie capacità recitative dando vita a due personaggi iconici. Da quel ...

