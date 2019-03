Judo | Grand Prix Marrakech 2019 | buon quinto posto nei -70 kg per Alessandra Prosdocimo

Judo - Grand Prix Marrakech 2019 : Francesca Giorda è quinta nei -48 kg - Matteo Piras settimo nei -66 kg : Il Grand Prix di Marrakech 2019 si è aperto con una prima giornata non brillante per i colori azzurri, con i nostri sette atleti in gara che non sono riusciti a salire sul podio nelle prime cinque categorie in programma: -48, -52, -57 kg femminili, -60 e -66 kg maschili. Il migliore Judoka italiano impegnato quest’oggi è Francesca Giorda, autrice di una buonissima prestazione complessiva valevole per la quinta posizione assoluta nel ...

Judo - Grand Prix Marrakech 2019 : 16 azzurri volano in Marocco per il secondo Grand Prix della stagione : Il cammino di qualificazione olimpica a Tokyo 2020 continua per il circuito maggiore di Judo con il secondo Grand Prix della stagione, in programma da venerdì 8 a domenica 10 marzo a Marrakech, in Marocco. 443 Judoka provenienti da 67 Paesi di cinque continenti si sfideranno sul tatami marocchino per andare a caccia di punti pesanti (350 per i vincitori) da accumulare nel ranking internazionale di qualificazione ai Giochi ...

Judo - Grand Slam Dusseldorf 2019 : Giappone straripante con 9 vittorie totali - Italia ancora sul podio con Giuffrida : Dopo tre giornate di gare mozzafiato è andato in archivio il secondo Grand Slam della stagione judistica, in programma all’ISS Dome di Dusseldorf, in Germania. Il Grand Slam tedesco è stato terreno di conquista per la selezione Giapponese, capace di collezionare ben 9 vittorie (su 14 categorie di peso) e 14 piazzamenti sul podio complessivi a testimonianza dello strapotere della nazionale del Sol Levante in particolar modo nelle categorie ...

Judo - Grand Slam Dusseldorf 2019 : Vincenzo D’Arco esce di scena al secondo turno nei +100 kg - Loporchio e Stangherlin fuori all’esordio : La terza e ultima giornata di gare del Grand Slam di Dusseldorf 2019 (secondo torneo dello Slam stagionale) si è chiusa con lo svolgimento del tabellone delle ultime cinque categorie in programma: -78 e +78 kg femminili e -90, -100 e +100 kg maschili. L’Italia non è riuscita a rimpinguare il proprio bottino caratterizzato dal fantastico podio (terzo posto) in apertura di Odette Giuffrida nei -52 kg, con i tre azzurri impegnati oggi sul ...

Judo - Grand Slam Dusseldorf 2019 : Nadia Simeoli è settima all’esordio in uno Slam - gli altri azzurri out prima dei quarti : La seconda giornata di gare del Grand Slam di Dusseldorf (secondo Slam della stagione dopo l’esordio a Parigi) non ha regalato podi all’Italia nonostante potesse contare su alcuni elementi di spicco della spedizione, anche se ci sono da registrare le buone prestazioni di Giovanni Esposito e Nadia Simeoli. Partiamo proprio da quest’ultima, migliore azzurra di giornata e unica ad avere perlomeno raggiunto i ripescaggi nella ...

Judo - Grand Slam Dusseldorf 2019 : Odette Giuffrida ottima terza - quinto Manuel Lombardo nei -66 kg : Nuovo appuntamento di Grande importanza per il circuito maggiore di Judo. Quest’oggi ha preso il via infatti a Düsseldorf (Germania) il secondo torneo Grand Slam della stagione 2019 dopo l’esordio a Parigi. Un evento importante per mettere in cascina punti fondamentali nel ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In questo day-1 l’Italia ha puntato le proprie fiches su due degli atleti più in forma: Odette ...

Judo - Grand Slam Dusseldorf 2019 : 13 azzurri all’assalto nel secondo Slam della stagione : Nuovo appuntamento di rilievo alle porte per il circuito maggiore di Judo, che da venerdì 22 a domenica 24 febbraio si trasferisce a Dusseldorf (Germania) per il secondo torneo Grand Slam della stagione 2019 dopo l’esordio a Parigi. 683 atleti provenienti da 97 Paesi di tutto il mondo si daranno battaglia in una delle competizioni più spettacolari ed importanti dell’anno per mettere in cascina punti fondamentali nel ranking di ...

Judo - Grand Slam Parigi 2019 : l’Italia festeggia i podi di Odette Giuffrida e del rientrante Fabio Basile. Ottimi segnali da Lombardo : Il Grand Slam di Parigi è andato in archivio ed è tempo di bilanci in casa Italia, che può sorridere per il gradito ritorno alle competizioni di Fabio Basile e per altri risultati di peso ma può recriminare per alcune premature sconfitte sul filo di lana e per un sorteggio poco benevolo. La selezione tricolore, rappresentata a Parigi da 9 atleti (6 uomini e 3 donne), ha complessivamente raccolto quattro qualificazioni per il Final Block ...

Judo - Grand Slam Parigi 2019 : Antonio Esposito eliminato ai ripescaggi - gli altri azzurri fuori prima dei quarti : La seconda e ultima giornata del Grand Slam di Parigi è andata in archivio con lo svolgimento degli ultimi sette tabelloni in programma, che hanno regalato Grande spettacolo al pubblico francese presente sugli spalti dell’AccorHotels Arena di Parigi-Bercy. La selezione italiana di Judo non è riuscita a rimpinguare il proprio bottino dopo i due podi conquistati da Fabio Basile e Odette Giuffrida nella giornata di ieri, anche se sono ...

Judo - Grand Slam Parigi 2019 : Fabio Basile e Odette Giuffrida sul podio! Lombardo batte il n.1 al mondo ed è quinto : Sono passati più di 4 mesi da quella bruciante eliminazione al primo turno del Mondiale, ultimo incontro disputato da Fabio Basile nel circuito maggiore judistico, ed il Campione Olimpico di Rio 2016 è tornato oggi alle competizioni nel migliore dei modi, conquistando un preziosissimo terzo posto nel Grand Slam di Parigi per la categoria -73 kg. Il 24enne nativo di Rivoli si è reso protagonista di una bellissima cavalcata caratterizzata da ...

Asd Judo Frascati - altra grande prova della Favorini : seconda al trofeo internazionale “Alpe Adria” : Roma – Flavia Favorini si sta affermando sempre di più come una dei migliori talenti del Judo giovanile europeo. Nella 24esima edizione del trofeo internazionale “Alpe Adria” che si è disputato nello scorso fine settimana a Lignano Sabbiadoro (in provincia di Udine), la talentuosa atleta classe 2000 dell’Asd Judo Frascati ha ottenuto uno splendido secondo posto. Davvero notevole il percorso dell’atleta allenata dal maestro Nicola Moraci: ...

Judo - Grand Prix Tel Aviv 2019 : l’Italia comincia alla grande il 2019 con 6 podi e le vittorie di Lombardo e Centracchio : Primo torneo dell’anno e prime soddisfazioni per la Nazionale italiana di Judo, che comincia col piede giusto una stagione pre-olimpica fondamentale per la qualificazione a Cinque Cerchi. Nell’ultimo weekend si è infatti disputato il Grand Prix di Tel Aviv (primo evento judistico organizzato in Israele) con la selezione azzurra che si è ben disimpegnata portando a casa sei podi complessivi tra cui i successi di Manuel Lombardo nei ...