Italia' s Got Talent 2019 | ecco chi sono i primi finalisti

(Di sabato 9 marzo 2019)Ebbene sì, manca ormai poco anche alla chiusura di's Got, il programma di TV8 che anche per quest'anno è già arrivato allo step appena antecedente a quello della finalissima del programma, che sarà trasmessa in diretta da Milano il prossimo 22 marzo.Proprio stasera, infatti, in prima serata su TV8, vediamo andare in onda la prima semifinale, con 5 gruppi dii in gara su di un totale di 10, pronti a contendersi la vittoria del programma. "Vogliamo una finale che spacca" sentenzia uno dei giurati, Claudio Bisio, per poi lasciare parola a Federica Pellegrini, che dice: "Quest'anno mi aspettavo un po' di meglio ad esser sincera".duei ad esibirsila Dangerous Crew, un gruppo di ballerini che come scopo ha quello di "spaventare" e risultare "pericolosi" nel senso di "far capire di essere molto competitivi", e il mago Andrea Paris, bravissimo ...

