Italia | paese delle opere bloccate 600 cantieri fermi | 35 mld e 350mila posti di lavoro

Paese mio bello l'Italia che cantava e canta - quattro voci in una sabato 9 alla chiesa di Sant'Agostino degli Scalzi a Materdei. : ... per poi perdersi e carsicamente ritrovarsi, accumulando un bagaglio di esperienze che li ha visti prendere parte, tra l'altro, a molti degli spettacoli di Roberto De Simone, percorrendo poi ognuno ...

Tav - Gardini (FI) a La7 : “Paese bloccato da 4 grillini in linea con la peggiore sinistra - cancro dell’Italia” : Botta e risposta a Coffee Break (La7) tra l’europarlamentare di Forza Italia, Elisabetta Gardini, e il direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà, in merito al M5s e alla sua posizione sul Tav e sulle grandi opere. Gardini è tranchant: “I 5 Stelle sono No Tav, No Tap, stanno bloccando tutto. Toninelli ha bloccato tutto il Paese. C’è un grande imbroglio, perché i 5 Stelle, con il loro continuo chiedere tutto alla piattaforma ...

Financial Times : Italia - primo paese del G7 a sostenere Belt and Road cinese : L'Italia è pronta ad annunciare ufficialmente il suo sostegno al Belt and Road Initiative, BRI,, il grande e discusso programma della Cina per costruire infrastrutture in più di 80 paesi del mondo . Lo scrive il Financial Times, sottolineando che si tratta del primo avvallo al progetto da parte di una nazione del G7. A confermare le trattative i corso con la Cina, sarebbe stato il ...

Elezioni - gaffe di Lorella Cuccarini : “In Italia non votavamo da 10 anni”. Battibecco con Giannini su razzismo nel Paese : “Elezioni? Penso che quelle del 2018 erano Elezioni che noi non facevamo da diversi anni. Adesso io non mi ricordo da quanto, ma noi non votavamo veramente per le politiche da 10 anni… 9 anni“. Sono le parole di Lorella Cuccarini, ospite di Otto e Mezzo (La7), rispondendo a una domanda della conduttrice Lilli Gruber sul significato di sovranismo. A replicare alla frase di Cuccarini è la giornalista Chiara Geloni, seguita subito ...

Per PayPal sui pagamenti digitali l'Italia è un Paese emergente : E cosa significa? 'Che l'Italia è un'economia sviluppata, fa parte del G7, ma è un Paese ad elevata 'cash intensity'. Dal punto di vista dei pagamenti digitali è quindi ancora un mercato emergente'. ...

Macron : “Italia paese di emigrazione e aperto ma non può risolvere problemi da solo” : Il Presidente frangesse Emmanuel Macron, intervistato da Fabio Fazio ha sminuito le tensioni delle scorse settimane col governo italiano: "C’è stato un malinteso, ci sono state alcune affermazioni eccessive, ma bisogna andare oltre". Sull'immigrazione , invece ha sottolineato:" La Francia ha le stesse paure ma nessun paese potrà risolvere i propri problemi ripiegandosi su se stesso, ma insieme. risolveremo i nostri problemi cooperando.Continua ...

Atletica - Europei indoor Glasgow 2019 - Gianmarco Tamberi : “Una vittoria che dedico a tutta l’Italia - il Paese più bello del mondo” : Gianmarco Tamberi si confida al sito federale subito dopo aver conquistato la medaglia d’oro agli Europei indoor di Atletica leggera nel salto in alto con la misura di 2.32. L’azzurro ha poi provato a saltare 2.34 e 2.36 ma non ha trovato le giuste motivazioni, avendo già vinto la gara. Gimbo a caldo ha dichiarato: “C’è troppa emozione dopo due anni e mezzo impossibili tra lacrime e frustrazione. Finalmente ci siamo, si riparte ...

Fiona May : "L'Italia non è un paese razzista - ma non ingigantiamo le paure" : È la detentrice del record italiano di salto in lungo, all'aperto a indoor ed ha conquistato due ori, un argento e un bronzo ai campionati del mondo. Fiona compirà 50 anni il prossimo 12 dicembre ed ...

Caro Tria - le leggi retroattive non c’entrano. Ecco perché l’Italia è un Paese inaffidabile : Con un governo che cambia i contratti, non sta ai patti, cambia le leggi e le fa retroattive l’Italia non è affidabile dice il ministro Giovanni Tria, riferendosi alla vicenda Tav Torino-Lione, e nessuno viene da noi a fare investimenti. Ma il titolare del Ministero dell’Economia dov’era quando per la ricostruzione del ponte di Genova è stata fatta una consultazione di mercato senza bando e senza nessuna trasparenza, cui ha partecipato tra gli ...

L’Italia è il Paese con le tariffe di telefonia mobile più basse d’Europa : Un'indagine svolta dalla Commissione Europeo ha constatato che le tariffe di telefonia mobile in Italia sono le più basse d'Europa. L'articolo L’Italia è il Paese con le tariffe di telefonia mobile più basse d’Europa proviene da TuttoAndroid.

Violenza sulle donne - l’Italia è un Paese sessista. E i dati (che non ci sono) lo confermano : Un Paese sessista che fa fatica a cambiare e a intervenire adeguatamente nella tutela dei diritti delle donne. Questo è il ritratto che esce dalle 75 pagine del Rapporto Ombra per il Grevio, il Gruppo di esperte responsabile del monitoraggio dell’attuazione della Convenzione di Istanbul, ratificata dal governo italiano nel 2013. Il Rapporto Ombra è stato redatto da associazioni ed esperte sui temi della Convenzione di Istanbul (una trentina i ...

Conti pubblici - Ue : “Italia il paese con più barriere agli investimenti. Manovra non aumenta il potenziale di crescita” : L’Italia è il paese dell’Ue che più mette barriere a chi voglia investire sul suo territorio, anche se la nostra economia, in recessione tecnica, avrebbe bisogno di investimenti. E’ una delle considerazioni della Commissione Ue nel rapporto sulla Penisola presentato mercoledì. Il giudizio di Bruxelles sulla Manovra 2019 resta negativo, nonostante la riduzione del rapporto deficit/pil che ha evitato la procedura di infrazione, perché ...

“Sindrome Italia” - ecco il disturbo che colpisce le badanti straniere nel nostro Paese : In una piccola stanza del Socola Psychiatric Institute di Iasi, la più grande struttura psichiatrica in Romania, Ana (nome fittizio) riceve la diagnosi di depressione. I dottori riportano che soffre di “Sindrome Italia”, definizione utilizzata in Romania per i problemi di salute mentale accusati dopo aver lavorato come badante in Italia. “Avevo paura di fare le scale. Quando dovevo attraversare la strada, avevo paura e chiedevo: “Per favore, ...