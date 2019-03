Isola dei Famosi | televoto annullato | un concorrente si è ritirato

Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) Non finiscono i colpi di scena all'dei. Dopo tutto quello che sta accadendo per la vicenda di Riccardo Fogli, ora la produzione si trova costretta ad annullare ilin sospeso (di cui si sarebbe conosciuto il responso soltanto lunedì), perché uno dei naufraghi in sfida ha abbandonato la trasmissione. Il nome, almeno per il momento, è top secret.dei: un naufrago misterioso abbandona Al momento non ci sono ancora informazioni certe su chi possa essere il naufrago: secondo quanto emerso, si tratterebbe di uno dei tre in nomination, motivo per cui è stata comunicata dai canali ufficiali dell'deila notizia della sospensione delI tre concorrenti in sfida erano Ghezzal, Aaron Nielsen e Luca Vismara: uno dei tre già si sarebbe allontanato da Playa Uva. Ovviamente, non essendo state date comunicazioni ufficiali sul nome del ...

