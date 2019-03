Isola dei Famosi 2019 | Vladimir Luxuria | “L’unico povero disgraziato qui è proprio

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019) Il “caso Fogli” all’dei? Secondo– vincitrice storica, ex inviata e opinionista del reality – è una “montatura fatta ad arte per creare un po’ di gossip su un’dagli ascolti deboli”. A lei, più che altro, non è chiara la figura di Karin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli, al centro di un presunto tradimento con l’imprenditore Giampaolo Celli. “E’ una vicenda strana, in realtà”, raccontaa ilfattoquotidiano.it. “Tutto nasce dalla pubblicazione sui social, da parte di Karin, di alcune foto in cui la si vede abbracciata su un dondolo al fianco di questo presunto amante e in cui lei stessa indossa un abito da sposa dell’azienda di Celli. Questo ovviamente ha dato adito ai commenti su un presunto tradimento. Se tu sei la moglie di un personaggio che in quel momento sta sull’, e che in ...

davidemaggio : E' Ghezzal ad essersi ritirato dall'#Isola - davidemaggio : Caffè Borbone ci comunica di aver interrotto ogni collaborazione con l'#Isola dopo il caso Fogli ???????????? - MarioManca : E comunque un artista con la carriera di Fogli non si umilia così per due punticini di share in più. Vederlo in lac… -