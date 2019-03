Isola dei Famosi 2019 | si ritira anche l' ex calciatore Ghezzal | televoto annullato

Vittorio Feltri - la pagliacciata all'Isola dei famosi su Fogli e Corona : 'Quante storie' : Da vari dì leggo sui giornali commenti circa la vicenda di Riccardo Fogli, noto cantante, ora ospite dell' Isola dei famosi, forse la trasmissione più imbecille della tivù nazionale. Questo signore ...

Vittorio Feltri - la pagliacciata all'Isola dei famosi su Fogli e Corona : "Quante storie" : Da vari dì leggo sui giornali commenti circa la vicenda di Riccardo Fogli, noto cantante, ora ospite dell' Isola dei famosi, forse la trasmissione più imbecille della tivù nazionale. Questo signore ultrasettantenne, si ignorano i motivi, ha partecipato al programma e si è reso protagonista, involont

Chi è Riccardo Fogli - naufrago dell'Isola dei Famosi 2019 : età - biografia e curiosità : Debutta nel mondo della musica in qualità di bassista e frontman degli Slenders , un gruppo rock di Piombino, lavorando nel frattempo come gommista. Nel corso di un tour al Nord Italia, si esibisce ...

Isola dei Famosi news : Il gran popolo dei Pooh sta con Riccardo Fogli. Commenti tutti a suo favore : Dichiarzioni di appoggio provenienti dal mondo vip ma non solo: 'Il gran popolo dei Pooh', gruppo facebook dedicato al gruppo di cui Riccardo Fogli è stato frontman per lungo tempo, ha pubblicato una ...

Isola dei Famosi : Vittorio Feltri bacchetta Fogli - Corona fa mea culpa : Il videomessaggio di Fabrizio Corona ai danni di Riccardo Fogli sta scatenando un vero e proprio terremoto a L'Isola dei Famosi. Sul caso si è espresso anche Vittorio Feltri dove senza troppi giri di parole ha attaccato il naufrago. Le immagini di Riccardo Fogli in lacrime dopo il confronto con l'ex paparazzo hanno fatto il giro del web. Molti telespettatori e personaggi dello spettacolo si sono schierati con il cantante. Il direttore di Libero ...

Isola dei Famosi news : Giampaolo Celli denuncia Fabrizio Corona - Vittorio Feltri attacca Riccardo Fogli : on cade il mondo se colei che h hai sposato ha un cedimento. Chissà perché quando un maschio si corica con una fanciulla è considerato un figo della madonna. E se invece è una femmina ad abbandonarsi ...

Isola dei Famosi 2019 - Vladimir Luxuria : “L’unico povero disgraziato qui è proprio Riccardo. La figura della moglie non mi è chiara” : Il “caso Fogli” all’Isola dei Famosi? Secondo Vladimir Luxuria – vincitrice storica, ex inviata e opinionista del reality – è una “montatura fatta ad arte per creare un po’ di gossip su un’Isola dagli ascolti deboli”. A lei, più che altro, non è chiara la figura di Karin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli, al centro di un presunto tradimento con l’imprenditore Giampaolo Celli. “E’ una vicenda strana, ...

Isola dei Famosi 2019 - televoto annullato : Ghezzal si è ritirato : E' Ghezzal, il concorrente che si è ritirato dalla quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi.E' arrivato, infatti, il comunicato ufficiale che parla di "motivi familiari" alla base della decisione dell'ex calciatore algerino:prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, televoto annullato: Ghezzal si è ritirato pubblicato su TVBlog.it 09 marzo 2019 15:22.