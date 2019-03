Isola dei Famosi 2019 | parla l’uomo indicato da Corona come amante della moglie di Fogli

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019) “L’deiè stato un flop, il programma non andava e l’unico modo per rialzare gli ascolti era mettere su questa messinscena. Io, la mia famiglia, Riccardoe sua: siamo tutte vittime di questo linciaggio mediatico. E’ stata la cosa più brutta che abbia mai visto in tv, una cosa orrenda a prescindere dal fatto chesia un personaggio pubblico. Non si fa una cosa del genere a nessun uomo. Mi è dispiaciuto per Riccardo, una persona cara ed educatalui non merita questo“, are è Giampaolo Celli, lo stilista finito al centroscena per il presunto flirt con Karin Trentini,dell’ex cantante dei Pooh.Celli in un’intervista al quotidiano Il Messaggero, prende le distanze dal filmato diversoche ha portato al licenziamento dal reality del capoprogetto Cristiana Farina e di altri autori: ...

