Isola dei Famosi 2019 | Giampaolo Celli denuncia Fabrizio Corona e attacca il programma

Isola dei Famosi 2019 - lo sfogo dell'autore Gabriele Parpiglia : «Ecco chi ha deciso il video di Fabrizio Corona» : Gabriele Parpiglia, tra gli autori dell'Isola dei Famosi, si sfoga su Instagram dopo giorni di accuse e critiche. Mediaset ha annunciato la rimozione del capoprogetto e di alcuni autori ma il...

L'Isola dei famosi - Jo Squillo lascia il reality show : 'Ha rischiato di perdere la vita' : I colpi di scena alL'Isola dei famosi 2019 non mancano mai e dopo lo 'scandalo Riccardo Fogli', ecco che in queste ore si parla di Jo Squillo, una delle naufraghe protagonista di questa edizione, la quale ha dovuto fare i conti con un malessere che l'ha colpita e che in queste ore l'ha spinta a prendere una decisione importante sul suo percorso in Honduras. La cantante, infatti, ha deciso di abbandonare definitivamente il cast del reality show e ...

Isola dei famosi - Gabriele Parpiglia su Instagram : 'Non è stata mia l'idea del video' : La bufera scoppiata dopo la puntata dell'Isola dei famosi dello scorso lunedì continua a far discutere nei social network, rendendo necessario l'intervento dei protagonisti di tale brutta storia. L'intervento di Fabrizio Corona, che ha umiliato pubblicamente Riccardo Fogli attraverso un video, non è piaciuto a Mediaset, che nelle ore successive ha deciso di porre fine alla collaborazione con il capoprogetto Cristina Farina e con alcuni autori ...

Isola dei Famosi 2019 - Bettarini contro Soleil : «Del gioco me ne sbatto i cogli0ni - e che sei leader altrettanto» : Stefano vs Soleil - Isola 14 Soleil Sorge ha un “nuovo nemico” all’Isola dei Famosi 2019. Nel corso del 43esimo giorno di permanenza a Cayo Paloma, l’ex corteggiatrice si è resa protagonista di una discussione con il “sospeso” Stefano Bettarini. Le ragioni del diverbio, in questo caso, riguardavano l’ora e le modalità con cui cucinare il pesce, pescato dall’uomo insieme a Kaspar Capparoni. Dopo ...

Isola dei Famosi 2019 - Alba Parietti : “Corona? Forse va curato. Sulla Marcuzzi non infierisco ma sono felice che l’azienda abbia preso posizione” : “Dalle cose negative a volte nasce il bene: abbiamo preso tutti una sberla dal pubblico. La gente vuole rispetto”. Alba Parietti rilascia una lunga intervista a Repubblica per parlare del “caso Isola dei Famosi” che ha tenuto banco in questi giorni: il video messaggio di Corona a Riccardo Fogli che è costato al capo progetto Magnolia, Farina, l’uscita dal programma, insieme ad altri autori. “sono contenta di ...

Isola dei Famosi - Marina contro tutti : L' Isola dei Famosi è diventata una polveriera. A scompaginare tutte le carte è stato il rientro in gruppo di Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni. Alcuni sono sicuramente felicissimi del loro ...

Isola dei Famosi - dopo il caso Fogli - espulsi il capo-progetto e alcuni autori : Saltano dal programma reality il capo-progetto e alcuni autori per la questione Corona-Fogli L’Isola dei Famosi miete le sue vittime. Stavolta non sono i naufraghi, sconfitti al televoto, ma chi ha permesso che un gioco televisivo, un reality, si trasformasse in qualcosa di più. dopo il ‘caso Riccardo Fogli’, andato in scena durante l’ottava puntata lunedì scorso, quando Fabrizio Corona ha … Continue reading Isola Dei Famosi, dopo il caso ...

Alberto Angela torna con 'Meraviglie - La penIsola dei tesori' : Alberto Angela torna su Rai1 da martedì 12 marzo con la nuova stagione di 'Meraviglie - La penisola dei tesori'. La prima puntata è dedicata al Parco Archeologico dei Campi Flegrei e alla sua città ...

