Inter-Spal le probabili formazioni della 27° giornata

lanotiziasportiva

(Di sabato 9 marzo 2019)le27°; Lucianoletti ancora orfano di Icardi deve mantenersi in zona Champions.è una partita fondamentale per entrambe le: i nerazzurri devono ripartire subito dopo il KO di Cagliari e il sorpasso al terzo posto in classifica dei cugini del Milan. Laha bisogno di punti per tenere a debita distanza Empoli e Bologna, avversarie ravvicinate nella lotta per non retrocedere.Lucianoletti vuole il posto in Champions, cosi in campoletti, considerata la squalifica di Vecino in mediana, potrebbe concedere una possibilità dal 1′ a Gagliardini accanto a Brozovic. Possibile turno di riposo per De Vrij in difesa e per Politano sulla trequarti, con Miranda e Candreva che potrebbero partire titolari.In attacco il centravanti sarà ancora una volta Lautaro Martinez, salvo eventuali novità ...

tancredipalmeri : Sono veramente commoventi i tifosi interisti. Con tutto quello che sta succedendo, più di 60mila spettatori per Int… - AndreaBricchi77 : I tifosi della Spal lasciano lo stadio per protesta contro il VAR, urlando 'vergogna, vergogna!'. Segnalo che Domen… - zazoomnews : Inter-SPAL Spalletti in conferenza stampa col mistero Icardi - #Inter-SPAL #Spalletti #conferenza -