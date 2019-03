Inter | la conferenza di Spalletti alla vigilia dell’importante match contro la Spal

Inter-SPAL - Spalletti in conferenza stampa col mistero Icardi : INTER SPAL, Spalletti parla alla vigilia – Smaltite le tossine, e le fatiche, di Europa League l’Inter è pronta a rituffarsi in campionato. Dopo il pareggio di giovedì scorso a Francoforte (0-0) i nerazzurri devono cercare di ripartire nelle mura domestiche della Serie A e di San Siro; e per farlo c’è bisogno di ottenere […] L'articolo Inter-SPAL, Spalletti in conferenza stampa col mistero Icardi proviene da Serie A News ...

Inter - Cedric Soares si addormenta in conferenza. Spalletti lo sveglia : VIDEO : ... ma durante la traduzione in tedesco di una risposta data ai cronisti presenti, le telecamere hanno ripreso il terzino portoghese in procinto di abbracciare il mondo dei sogni. Un colpo di sonno di ...

Eintracht-Inter conferenza Spalletti : “Icardi? Penso alla Partita” : EINTRACHT INTER conferenza Spalletti – “Sarà una di quelle serate da saper vivere, la vita passa velocemente. Vogliamo far vedere chi siamo”. Così Luciano Spalletti parla a Sky Sport 24 alla vigilia di Eintracht Francoforte-Inter. ” Eintracht Inter conferenza Spalletti “Il 2019 dell’Eintracht senza sconfitte? Sono una squadra che tende a fare la partita, a […] L'articolo Eintracht-Inter conferenza ...

A Napoli la conferenza Internazionale sull'usura : Si terrà a Napoli il 13 e 14 marzo la conferenza internazionale sull'usura promossa da Fondazione nazionale onlus Interesse Uomo in collaborazione con Libera Campania, Banca Etica e Comune di Napoli. ...

Prima Internazionale - a 100 anni dalla conferenza di Mosca possiamo dirlo : il comunismo non c’è più : Era il 2 marzo del 1919. Esattamente cento anni fa. Un secolo da quando, in quel di Mosca, furono inaugurati i lavori del Congresso. Quale congresso? Quello che, da subito, venne definito così: conferenza Internazionale Comunista. Un nome chiaro e diretto, senza troppe perifrasi. Nelle successive giornate del suo svolgimento, vi avrebbero preso parte ben 52 delegati. Molti altri, in verità, non poterono materialmente pervenire a Mosca per via ...

Africa. In Ruanda la Conferenza Internazionale sulla salute : Tuttavia, centinaia di milioni di persone in tutto il mondo non hanno ancora accesso ai servizi sanitari essenziali di cui hanno bisogno per sopravvivere e prosperare. Ogni anno 11 milioni di ...

Egitto : ministro Esteri Shoukry a Londra per Conferenza Internazionale sulla Giordania : Il Cairo, 28 feb 12:37 -, Agenzia Nova, - Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, si trova a Londra per partecipare alla Conferenza internazionale per sostenere l'economia..., Cae,

Cagliari-Inter - Spalletti in conferenza dimentica Icardi : “Punto su Perisic” : CAGLIARI INTER – Si sono lentamente placate le pesanti polemiche che hanno fatto seguito a Fiorentina-Inter. Il rigore concesso in pieno recupero dall’arbitro Abisso rimane sul gozzo a tifosi e addetti ai lavori interisti, ora però è già tempo di vigilia di campionato e domani è imperativo ripartire nel primo anticipo della prossima giornata di […] L'articolo Cagliari-Inter, Spalletti in conferenza dimentica Icardi: ...

Fiorentina-Inter : Conferenza Stampa Luciano Spalletti : La Conferenza del tecnico Spalletti alla vigilia di Fiorentina-Inter: “Andiamo a Firenze a giocare con grande rispetto per l’avversario ma senza alcun timore”Consueta Conferenza Stampa della vigilia per Luciano Spalletti che, in vista della sfida di campionato del ‘Franchi’ contro la Fiorentina, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti presso la sala Stampa del Centro Sportivo Suning.“Tutte le ...

Fiorentina-Inter conferenza Spalletti : “Non dipendiamo da un giocatore” : FIORENTINA INTER conferenza Spalletti – “Tutte le partite rappresentano un esame, non soltanto Fiorentina-Inter. Stiamo attraversiamo un buon periodo ma, se poi non vinci le partite, le inseguitrici si possono sempre avvicinare. La squadra dovrà dimostrare continuità di comportamento, l’Inter non può dipendere solo da un giocatore”. Lo dice l’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, in conferenza stampa ...

Conferenza stampa Spalletti live : il tecnico analizza il momento dell’Inter : Conferenza stampa Spalletti live – L’Inter sta attraversando un buon momento di forma, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dalla convincente qualificazione in Europa League, adesso c’è l’ostacolo Fiorentina, ecco la Conferenza stampa di Spalletti in diretta su CalcioWeb: “Tutte le partite sono un esame, non soltanto Fiorentina-Inter. Attraversiamo un buon periodo ma, se poi non vinci le partite, le ...

Roma - tensione al liceo ‘Giordano Bruno’ per un blitz di Blocco studentesco. Interrotta conferenza Anpi sulle foibe : blitz del Blocco Studentesco al liceo Giordano Bruno, in zona Bufalotta, a Roma, dove i ragazzi del movimento studentesco di CasaPound hanno interrotto una conferenza sulla questione giuliano dalmata nel secondo dopoguerra e l’eccidio delle foibe che avrebbe avuto come principale relatore un esponente dell’Anpi di Roma, srotolando uno striscione con su scritto “Continuate a negare e infangare, Anpi delle foibe non dovete ...

Roma - blitz del Blocco Studentesco - Interrotta una conferenza dell'Anpi sulle foibe : Il relatore è stato interrotto, accerchiato e contestato: "La storia non va infangata". Ma alcuni professori hanno reagito e bloccato l'azione

A Riva del Garda la 35ª Conferenza Internazionale di Meteorologia Alpina : Si terrà dal 2 al 6 settembre a Riva del Garda la 35ª edizione della Conferenza Internazionale di Meteorologia Alpina, che si svolge ogni due anni a rotazione in diversi paesi dell’arco alpino. La prima edizione si è tenuta a Milano nel 1950 per iniziativa di Mario Bossolasco, professore di geofisica all’Università di Genova, e nel 1998 è stata ospitata a Torino l’ultima Conferenza in Italia: si discuterà degli eventi intensi ...