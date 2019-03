Inter e Icardi fanno pace? I tifosi juventini sognano | per loro è già bianconero FOTO

Inter - tre nodi da sciogliere per il caso Icardi : Filtra ottimismo, ma ancora non è arrivata la parola fine nella telenovela legata al rapporto tra Mauro Icardi e l'Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport , restano alcuni aspetti della vicenda da chiarire : il bomber argentino ha rinunciato all'idea di riavere la fascia da capitano, ma vorrebbe una spiegazione pubblica dei motivi che hanno ...

Inter-SPAL - Spalletti in conferenza stampa col mistero Icardi : INTER SPAL, Spalletti parla alla vigilia – Smaltite le tossine, e le fatiche, di Europa League l’Inter è pronta a rituffarsi in campionato. Dopo il pareggio di giovedì scorso a Francoforte (0-0) i nerazzurri devono cercare di ripartire nelle mura domestiche della Serie A e di San Siro; e per farlo c’è bisogno di ottenere […] L'articolo Inter-SPAL, Spalletti in conferenza stampa col mistero Icardi proviene da Serie A News ...

Gazzetta : “Inter e Icardi ancora molto lontani - Maurito non gioca da un mese” : “Le condizioni di Icardi” “Le condizioni di Icardi”, titola così la Gazzetta dello Sport. In settimana, tanti media – tranne Sport Mediaset – avevano mal interpretato l’incontro tra i coniugi Icardi, Marotta e l’ambasciatore morattiano Paolo Nicoletti. Incontro, vale sempre la pena ricordarlo, nello studio di Wanda Nara. Icardi ieri ha continuato a non allenarsi. Orami non gioca dal 9 febbraio, un mese esatto. Non sarà ...

Intermania : 111 anni - cambiano gli idoli. Icardi : 'L'amore va dimostrato'... : Sono stati abbattuti muri, record e barriere perché siamo nati per accogliere tutti i fratelli del mondo in uno stadio, nella nostra città e nei Paesi più lontani. In 111 anni si sono susseguiti ...

L'Inter in emergenza appesa a Icardi : Nel mondo Inter, di un'Inter che lotta per la prossima Champions, potrebbe invece accadere che l'ex capitano venga assoldato d'urgenza e in emergenza e mandato in campo nel derby, non prima, anche in ...

Icardi e l'Inter - è tutto sul piatto. Compagni e Spalletti i nodi da sciogliere : C'è più di una difficoltà, oltre che un copione da scrivere per mandare in stampa su questa carta rosa il rientro in squadra di Mauro Icardi. Com'è la storia del gambero? Un passo avanti e due ...

Inter - Icardi potrebbe tornare a disposizione nel derby contro il Milan : In casa Inter il caso Icardi continua a tener banco nonostante all'orizzonte ci sia il match di campionato contro la Spal, in programma domani alle ore 15 allo stadio Meazza. Gara importante per i nerazzurri, che non possono più sbagliare dopo il pareggio contro la Fiorentina e la sconfitta subita contro il Cagliari. Match a cui non prenderà parte ancora una volta il centravanti argentino che anche ieri si è allenato a parte. Nonostante il ...

Inter-Icardi - nuovo incontro : clamoroso colpo di scena [DETTAGLI] : L’Inter si prepara per la gara di campionato contro la Spal, i nerazzurri non possono fallire l’obiettivo con i tre punti per non rischiare di compromettere la corsa alla Champions League. Per Luciano Spalletti a tenere banco il caso Mauro Icardi, l’argentino stamattina non si è allenato con il resto della squadra ad al momento è un separato in casa. Nelle ultime ore però importanti novità e clamoroso colpo di scena. ...

Inter - Marotta incontra l'entourage di Icardi : prove di distensione : MILANO - Icardi e l'Inter non sembrano più così lontani. L'ad nerazzurro Giuseppe Marotta ha inncontrato l'entourage dell'argentino, rappresentato dal legale Paolo Nicoletti . La situazione, secondo ...

Gattuso : Il caso Icardi rafforza l'Inter : MILANO, 8 MAR - "Secondo me la roba di Icardi ha rafforzato l'Inter". Ne è convinto Rino Gattuso, che domenica prossima con il Milan affronterà lo scontro diretto per la Champions contro i nerazzurri, ...

Inter - nuovo incontro tra Marotta e l’entourage di Icardi : nuovo incontro tra l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta e l’entourage di Mauro Icardi, rappresentato dal legale Paolo Nicoletti, secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa. Dopo quello di mercoledì, è andato in scena un altro confronto: secondo quanto emerso, la situazione è in via di miglioramento e c’è ottimismo tra le parti, seppur la vicenda si stia […] L'articolo Inter, nuovo incontro tra Marotta e ...

Inter - Icardi si allena a parte. E c'è il nuovo incontro Nicoletti-Marotta : Mauro Icardi non torna in gruppo. L'argentino è arrivato ad Appiano Gentile alle 9.30 ed è andato via verso le 13: per lui niente allenamento stamattina con la squadra di ritorno dall'Europa League ma ...

Inter - ESCLUSIVO Lapo De Carlo - RMC Sport - : "Grande concentrazione con l'Eintracht. Siamo sicuri che Spalletti sia contento di recuperare Icardi?" : Abbiamo colto l'occasione per Interpellare Lapo De Carlo , giornalista e conduttore di 'RMC Sport' che ai nostri microfoni in ESCLUSIVA ha commentato così la situazione attuale nerazzurra : Lapo De ...

Milan - Gattuso : "Il caso Icardi ha rafforzato l'Inter" : Ranieri? Ha fatto un miracolo col Leicester, sono più di 30 anni che allena in giro per il mondo. Ha grande conoscenza e ha avuto il merito di cambiare il modo con cui fa giocare le sue squadre". Su ...