Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) L'sta già lavorando per rinforzare notevolmente la rosa della prossima stagione. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, però, si sta muovendo sia per il mercato in entrata che per quello in uscita. E uno dei giocatori che potrebbero lasciare Milano è il laterale brasilianoHenrique. Anche in questa stagione il terzino non è riuscito a mostrare a pieno le proprie potenzialità e per questo i nerazzurri sembrano intenzionati a venderlo. Su di lui non mancano clubessati, in particolare ilsuIl futuro diHenrique sembra destinato ad essere lontano da Milano la prossima estate. Acquistato dal Nizza nell'estate del 2017 per venti milioni di euro dopo un lungo tormentone di mercato, il terzino brasiliano non è riuscito ad affermarsi in nerazzurro, finendo spesso relegato in panchina lo scorso anno, con Spalletti ...

ArmandoAreniell : Inter, cessione possibile per Dalbert: su di lui ci sarebbe il Borussia Dortmund - tatsuya_inter : RT @DiMarzio: ?L’amore di papà Franco per i colori giallorossi. Fino all'ultimo ??La cessione più dolorosa ??Il rapporto con #DiFrancesco ??E… - Anthony66234109 : @fralittera @AndreaInterNews Bravo, è ciò che penso dall'inizio: secondo me Icardi sta bene all'Inter e a Milano, m… -