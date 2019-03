Innovazione | LU-VE trasforma gli ascensori in finestre sul mondo “digitale”

meteoweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) L’ascensore apre le sue porte al, ma in formato digitale. LU-VE, multinazionale varesina leader nelle soluzioni per la refrigerazione e il condizionamento, ha sfruttato le tecnologie sviluppate nel settore delle porte per i banchi refrigerati e le potenzialità dell’Internet of Things, perre gli specchi delle cabine degli(ma non solo) in un nuovo potente e rivoluzionario oggetto. Gli specchi diventano ‘’ multimediali connesse a Internet, su cui mostrare diversi tipi di contenuti: dalle informazioni (di sicurezza e commerciali) a foto e video, alla pubblicità e al digital signage, fino alle istruzioni per i tecnici della manutenzione dell’ascensore. Gateway – The IoT Mirror for Lift Cars, questo il nome della tecnologia (brevettata in Italia e patent pending a livello europeo), offre nuove funzionalità mai viste prima in una cabina, a ...

