Inglese | ' Parma mi piaci | ecco i migliori attaccanti italiani'

Parma - Faggiano : 'Non possiamo riscattare Inglese dal Napoli a queste cifre' : 13° posto, con dodici punti sulla zona salvezza: un campionato più che dignitoso per il Parma, neopromosso dalla Serie B, che con ogni probabilità si confermerà nella massima divisione italiana. Sul ...

Cagliari-Parma 0-0 Segui La Diretta Biabiany-Inglese e Gervinho per l'Europa : Cagliari e Parma incrociano le armi nella partita di questo pomeriggio alle ore 18, per il 24o turno di Serie A. Ai sardi servono punti e morale dopo la secca sconfitta di San Siro della scorsa ...

Parma-Inter - Faggiano spaventa i tifosi sul futuro di Inglese : Sconfitta per il Parma nella gara di campionato contro l’Inter, niente da fare per la squadra di D’Aversa, decide una rete di Lautaro Martinez. Ai microfoni di DAZN Daniele Faggiano ha parlato del futuro di Roberto Inglese, in prestito dal Napoli: “A livello contrattuale non è semplice riportarlo qui, serve l’ok del giocatore. Penso si stia trovando bene, come se questa fosse la sua famiglia, è un bravo ...

Parma-Inter - D’Aversa : “Inglese? Può giocare da titolare in Nazionale” : Sconfitta per il Parma nelle gara di campionato contro l’Inter, ecco le dichiarazioni di D’Aversa ai microfoni di DAZN: “siamo partiti meglio nel primo tempo, nella ripresa abbiamo sofferto, abbiamo preso il gol su un’ingenuità, tecnicamente abbiamo commesso qualche errore di troppo. Inglese? E’ un attaccante completo, partecipa in entrambe le fasi e si mette sempre a disposizione della squadra, è lucido in ...

E’ un momento magico per Inglese - l’attaccante del Parma : “orgoglioso della mia scelta” : “Sette, otto mesi fa ero appena arrivato al Napoli, era il coronamento di un grande sogno. Poi le cose sono andate diversamente, per mia scelta personale e della stessa societa’, ma sono orgoglioso e felice di essere venuto qui a Parma: in questi mesi sono cresciuto tanto”. L’attaccante Roberto Inglese sta disputando una stagione importante con il Parma. “Approccio le partite tutte allo stesso modo – ...

Serie A Parma - Inglese : «Pareggiato contro una squadra di marziani» : Parma - " Abbiamo affrontato una squadra di marziani ". Così Roberto Inglese , ai microfoni di Sky Sport, torna sul grande pareggio conquistato contro la Juventus . " Questo è un Parma che in settimana lavora tantissimo - prosegue - e infatti poi si vedono i risultati in campo. Prima che giocatori ...

Juventus-Parma - Amoruso avvisa : 'Occhio a Inglese e Gervinho...' : ... 'Sarà una partita molto interessante - ha detto il doppio ex alla vigilia del confronto ai microfoni di Rai Radio 1 Sport -. La squadra ospite sta facendo un buon campionato ma la Juve nonostante il ...

Parma - l'agente di Inglese : «Atalanta? Interesse reale - ma se ne parlerà in estate» : Parma - " Atalanta ? È interessata, ma se ne parlerà in estate ". Queste le parole di Samuele Sopranzi , agente di Roberto Inglese , ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: " Al Parma si trova ...

Parma-Spal 2-3 : non basta Inglese - rimonta vincente dei ferraresi : PARMA - Clamoroso al Tardini: impresa della Spal che, sotto di 2-0, doppietta di Inglese,, firma una clamorosa rimonta grazie alle reti di Valoti, Petagna e Fares. Derby dunque ai ragazzi di Semplici ...

Parma – Spal : un derby nel segno di Inglese : C’è grande interesse ed entusiasmo intorno al Parma. Il club dopo il fallimento è ripartito dalle categorie minori per ritornare

Serie A Parma - Inglese : «Qui in Emilia ho portato esperienza» : Parma - " Credo che ognuno di noi sia dove merita di stare. Io ho dovuto fare tutti gli step e dovuto dimostrare in ogni categoria". Queste le parole dell'attaccante del Parma , Roberto Inglese , a ...

Parma - Inglese rinvia il suo futuro - : L'agente di Roberto Inglese a calciomercato.it ha parlato del futuro dell'attaccante del Parma, che con 16 presenze, 6 gol e 1 assist sta dando il suo contributo alla stagione finora splendida dei ...

Inglese : 'Gervinho devastante - il Parma vuole esserci fino alla fine' : Roberto Inglese ha commentato così a Sky Sport il successo del suo Parma contro l'Udinese: 'Oggi non era facile, l'Udinese si è rinforzata. Noi siamo ripartiti con la nostra mentalità operaia, aspettandoli e ripartendo in contropiede. Quando ...

Serie A - Udinese-Parma 1-2 : Inglese e Gervinho sbancano il Friuli : UDINE - Destini inversi per Udinese e Parma, che iniziano il girone di ritorno in maniera opposta a come avevano chiuso quello di andata. E se questo è un bene per gli emiliani - che sbancano il ...