Infrastrutture e rischio sismico | come si valuta la vulnerabilità?

Acqua - triplicati gli investimenti in Infrastrutture ma ora c'è il rischio 'ri-pubblicizzazione' : La proposta Daga chiede ora di abbandonare il sistema attuale con una virata a 180 gradi che dovrebbe portare a un sistema pubblico così organizzato: obbligo di gestione agli enti locali in economia ...

Acqua - triplicati gli investimenti in Infrastrutture ma ora c’è il rischio “ri-pubblicizzazione” : In cinque anni da 1 a 3 miliardi (80% da tariffe), in manovra 400 milioni. La Camera discute l’alt a privati e spa miste. I ricercatori: revocare le concessioni e restituire i prestiti costerà 15 miliardi una tantum e 6-7 aggiuntivi l’anno...