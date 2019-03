Infortunio Pjaca | il croato si rompe nuovamente il crociato

serieanews

(Di sabato 9 marzo 2019), saltail– La diagnosi è di quelle terribili e che non lasciano spazio a interpretazioni. Marko, attaccante della Juventus dalla scorsa estate in prestito alla Fiorentina, si è rottoil(la seconda volta in carriera) e starà ai box sino a fine stagione. Una carriera sfortunatissima quella …L'articolo: ilsiilproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

DiMarzio : ??#Fiorentina, grave infortunio per #Pjaca: per lui stagione finita. Il comunicato - AgReds : RT @violamad79: Mi dispiace immensamente per Pjaca. Non lo meritava. Non un'altra volta. Un enorme in bocca al lupo sperando che possa rime… - fanta9news : Nuovo e grave infortunio per Marko #Pjaca. L’attaccante della #Fiorentina ha riportato un trauma distorsivo al gino… -