Infortunio Barzagli | ennesima tegola per Allegri | ecco le ultimissime

juvedipendenza

(Di sabato 9 marzo 2019)– Pessime notizie in casa Juve. Maxdovrà fare a meno di Andreacontro l’Atletico. Dunque dopo De Sciglio, Alex Sandro squalificato, il tecnico toscano perde un altro difensore in vista della gara più importante della stagione. Il difensore bianconero ha accusato un problema muscolare a metà del primo tempo e … More

forumJuventus : Barzagli è costretto a lasciare nuovamente il campo per infortunio. Forza Barza ???? - DiMarzio : 'Non ce la faccio', dice #Barzagli alla panchina. E chiede subito la sostituzione, uscendo quasi in lacrime. Le ult… - SaraPassoni1 : RT @GnocchiGene: Juve, guai fisici per Barzagli. Nelle prossime ore il suo infortunio sarà valutato da un antiquario #Gazzetta #JuveUdinese… -