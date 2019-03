In Serbia proteste contro il presidente

it.sputniknews

(Di sabato 9 marzo 2019) Ledi massail governo e ilserbo si sono verificate in decine di città della, la principale ha avuto luogo oggi a Belgrado. Leinsi svolgono ...

M1kM3n : RT @Atlantide4world: #Serbia:manifestazione in corso a #Belgrado ed in altre località del Paese nell'ambito delle proteste contro il presi… - Blanch92Nucsha : RT @Atlantide4world: #Serbia:manifestazione in corso a #Belgrado ed in altre località del Paese nell'ambito delle proteste contro il presi… - Atlantide4world : #Serbia:manifestazione in corso a #Belgrado ed in altre località del Paese nell'ambito delle proteste contro il pr… -