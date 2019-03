In caso di crisi niente governi del Presidente Il Colle lascerà ai partiti il cerino del

Zingaretti si prepara al peggio : 'In caso di crisi si torna alle urne' : Un bis del 2011, con il Pd costretto a sostenere un nuovo 'governo Monti' e una manovra da 40 miliardi, non ci sarà: in caso di crisi di governo si vada ad elezioni anticipate. È questo il mantra che ...

Pd - Zingaretti : “Tornare alle urne in caso di crisi di governo? Sì. Sul Tav l’esecutivo tiene l’Italia in ostaggio” : Non ci sarà un bis di otto anni fa con il Pd a sostegno di un nuovo “governo Monti” in caso di crisi di governo. E il partito chiederà le elezioni anticipate. Il neo-segretario Nicola Zingaretti esclude che, se la maggioranza Lega-M5s dovesse cedere sotto il peso del Tav, si possa formare un esecutivo di emergenza con l’appoggio dem. Nel caso sarebbe necessario tornare alle urne? “Penso di sì – risponde il ...

Isola dei Famosi - il caso Fogli-Corona e l'ipocrisia del giorno dopo : Via gli autori, indignazione generale e provvedimenti in atto dopo la sceneggiata circense tra l'ex paparazzo e il naufrago in lacrime. Come se fosse una rivelazione improvvisa che si tratta di brutta tv

Marco Travaglio sul caso Diciotti : "M5S in crisi d'identità - iscritti votino Sì al processo a Salvini" : "Fino a un anno fa, di fronte a un qualsiasi ministro indagato per sequestro di persona aggravato, il M5S non si sarebbe neppure posto il problema, perché avrebbe chiesto le immediate dimissioni dell'interessato. Ora nessuno si sogna di chiedere a Salvini di sloggiare: nemmeno le opposizioni, figurarsi gli alleati". Marco Travaglio critica la decisione del Movimento 5 stelle di affidare al voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau la ...

Inter-Icardi - dal caso biografia alla multa post vacanze. Le tappe della crisi : Il rapporto tra Mauro Icardi e l'Inter è sempre stato altalenante. Due flash su tutti: la frattura con i tifosi per il caso della biografia e la polemica dello scorso inverno a causa di mancate ...

caso Apu - i cinquestelle accusano : 'Ipocrisie della giunta regionale' : Nel frattempo, si consuma l'ipocrisia di De Luca, che da un lato punta il dito contro il Reddito di Cittadinanza, unica vera misura di politica attiva del lavoro, dall'altro abbandona al proprio ...

caso Diciotti - i leghisti rassicurano : “Voto del M5s su Salvini? Vedrete - non ci sarà alcuna crisi”. L’imbarazzo di Fraccaro : Dopo la decisione del tribunale dei ministri di Catania, che ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti, la parola passa ora al Senato. sarà Palazzo Madama a dover votare o meno l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno: in attesa che si esprimano i vertici del M5s, è stato lo stesso vicepresidente del Consiglio ad ...

Banche in crisi - Visco : sì a intervento dello Stato in caso di rischi di sistema : L'intervento pubblico per salvare Banche in crisi è accettabile se gli istituti di credito sono solvibili. Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo alla ...

Popolare Bari - nuovo caso di crisi Rumor : ipotesi spezzatino. Il piano : Dopo la grana Carige, un'altra crisi che cova da tempo sotto la cenere rischia di esplodere, quella di Banca Popolare di Bari. L'istituto controllato dalla famiglia Jacobini alla cui guida è di recente tornato Vincenzo De Bustis deve varare un rafforzamento da 500 milioni di euro, tra azioni (300 milioni) e bond (200 milioni). Ma sia le prime sia i secondi da tempo languono pressochè senza scambi, nonostante un calo del ...

Malagò : 'Sul caso della Supercoppa in Italia c'è il trionfo dell'ipocrisia di tanti' : " Paltrinieri portabandiera a Tokyo 2020? Sarebbe un ottimo nome per tanti motivi, perchè è campione del Mondo e Olimpico a Rio. Ma altre idee ci potrebbero essere " Video - Malagò: "Dalla pallavolo ...