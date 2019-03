ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019) Non si muore di sola banca. Uno studio di Confindustria ha riportato che su 80mila imprenditori che ogni anno in Italia affrontano la successione generazionale “appena un quarto supera il primo passaggio, il 14% non supera il secondo mentre al terzo rimane in piedi solo il 5% delle”. E il 63% delle aziende che sopravvivono al passaggio generazionale “non va oltre il quinto anno di vita”. In sostanza decine di migliaia di aziende lasciano il mercato per motivi che “non sono legati alla crisi o alle contingenze, ma a due pilastri della parte umana del capitalismo. La capacità intrinseca dibusiness e di governare l’azienda”.Ne ho viste tante e tutte hanno in comune una caratteristica. Le piccoledi successo degli ultimi 50 anni hanno avuto la guida di una persona capace: l’imprenditore. Ma quelle stesse capacità, nel ...

Cascavel47 : Imprese, se il capo vuole fare il solitario come Robinson Crusoe ha poche speranze - andrearossi76 : Durante uno zapping in radio ti capita di ascoltare il professor Ponti, a capo del team di esperti che ha redatto p… - ekuonews : Non vi è alcun dubbio, infatti, che la titolarità del credito da esigere risieda in capo alla stessa TeAm la quale… -