Ilaria Cucchi | mio fratello morto per traumi | perizia lo ammette

Ilaria Cucchi : 'Dopo 10 anni i depistaggi continuano' : '5 imputati si sono nascosti ma i loro superiori sapevano tutto, hanno messo a tacere e hanno messo in piedi dei veri e propri depistaggi' ha detto ad Omnibus la sorella del giovane morto mentre era ...

Ilaria Cucchi : valuto di chiedere i danni al Comune di Roma : Roma, 28 feb., askanews, - Ilaria Cucchi annuncia l'intenzione di una azione legale nei confronti del Comune di Roma. Lo fa in un'intervista telefonica ad askanews, e spiega perché: il Campidoglio '...

Elezioni Europee - anche Ilaria Cucchi nelle liste di Nicola Zingaretti : Dopo Pisapia, il candidato alla segreteria del Pd vuole portare a Bruxelles la sorella di Stefano. Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi che scampò a un attentato mafioso, potrebbe invece essere capolista in Sicilia e Sardegna

Ilaria Cucchi : ''Incontrare Salvini? Non ho mai ricevuto alcun invito'' : Ospite di Myrta Merlino nel programma L'aria che Tira, in onda su La7, Ilaria Cucchi ha detto di essere disponibile ad un incontro con il ministro degli Interni Matteo Salvini. Il capo del Viminale, ...

Martina incontra Ilaria Cucchi : Roma, 16 feb., askanews, - 'Oggi ho avuto l'opportunità di incontrare Ilaria Cucchi e di ascoltare dalla sua voce la battaglia che lei, la sua famiglia e l'avvocato Fabio Anselmo stanno conducendo per ...

Ilaria Cucchi a Tgcom24 : 'Mi aspetto di tutto. Che esempio dà Salvini sul tunisino morto?' : "Nonostante tutto quello che sta emergendo e nonostante questa famiglia abbia sempre portato rispetto alle istituzioni, ancora una volta si pensa di farci la guerra in qualche maniera, di ostacolarci. ...

Ilaria Cucchi a Tgcom24 : "Mi aspetto tuttoChe esempio da Salvini sul tunisino morto?" : Ai nostri microfoni la sorella di Stefano ammette: "I depistaggi continuano. Mio fratello è stato fatto morire delle malattie più bizzarre quando era evidente il pestaggio fin dall’inizio". E torna sulla morte del tunisino durante un fermo: "La giustizia farà il suo corso ma nessuno può parlare ora"

Tunisino morto dopo un controllo di polizia - Ilaria Cucchi : "Sappiamo già come andrà a finire" : "Dava in escandescenza? Questi fatti sono tutti uguali e sappiamo già come andrà a finire. La quarta sezione della Cassazione dirà che non c'è nessun colpevole". Lo dice all'Adnklronos Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, commentando la morte del 32enne Tunisino avvenuta a Empoli (Firenze), nel tardo pomeriggio di ieri, durante un fermo di polizia.In merito alle prime ricostruzioni di quanto accaduto, da cui emerge che ...

