Ilaria Cucchi | mio fratello morto per traumi | perizia lo ammette

Elezioni Europee - anche Ilaria Cucchi nelle liste di Nicola Zingaretti : Dopo Pisapia, il candidato alla segreteria del Pd vuole portare a Bruxelles la sorella di Stefano. Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi che scampò a un attentato mafioso, potrebbe invece essere capolista in Sicilia e Sardegna

Ilaria Cucchi : ''Incontrare Salvini? Non ho mai ricevuto alcun invito'' : Ospite di Myrta Merlino nel programma L'aria che Tira, in onda su La7, Ilaria Cucchi ha detto di essere disponibile ad un incontro con il ministro degli Interni Matteo Salvini. Il capo del Viminale, ...

Tunisino morto dopo un controllo di polizia - Ilaria Cucchi : "Sappiamo già come andrà a finire" : "Dava in escandescenza? Questi fatti sono tutti uguali e sappiamo già come andrà a finire. La quarta sezione della Cassazione dirà che non c'è nessun colpevole". Lo dice all'Adnklronos Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, commentando la morte del 32enne Tunisino avvenuta a Empoli (Firenze), nel tardo pomeriggio di ieri, durante un fermo di polizia.In merito alle prime ricostruzioni di quanto accaduto, da cui emerge che ...