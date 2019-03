Il Web compie 30 anni | ma Internet per tutti è un miraggio

Il World Wide Web compie 30 anni : ancora 2 miliardi le persone per cui è inaccessibile : Il World Wide Web festeggia 30 anni: il 12 marzo 1989 Tim Berners Lee presentò un saggio al Cern di Ginevra che ne rappresentava la base teorica. Il primo sito fu lanciato nel 1991 e da allora Internet ha aperto un mondo, ha creato un modo nuovo di comunicare, informarsi, lavorare. Nonostante siano state spalancate le porte della conoscenza per gran parte del pianeta, sono ancora due miliardi le persone per cui il web è inaccessibile per motivi ...