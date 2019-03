Il silenzio dell' acqua | riassunto prima puntata | il ritrovamento del corpo di Laura

Replica de 'Il silenzio dell'acqua' - la puntata d'esordio online su Mediaset Play : E' arrivata, finalmente, su Canale 5 la tanto attesa serie televisiva con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, "Il silenzio dell'acqua": venerdì 8 marzo, infatti, è andata in onda, in prime time, la prima puntata della fiction, in cui la più bella ragazza del paese scompare per poi essere ritrovata morta al largo della scogliera. La scoperta del corpo della giovane dà il via ad una serie di indagini che costringono il poliziotto del ...

Il silenzio dell’Acqua sdogana il thriller psicologico in prima serata ma rischia l’effetto déjà vu : la nuova fiction promossa a metà? : Un altro cadavere, un altro giallo da risolvere e la possibilità che tutti, o quasi, siano colpevoli. Da qui parte Il Silenzio dell'Acqua e non è difficile sentire subito quel senso di déjà vu e non solo pensando ai grandi crime a tinte thriller che in questi anni hanno sdoganato gli americani e gli inglesi ma anche, in maniera più modesta, alla stessa Italia e a Mediaset con L'Isola di Pietro. L'ambientazione in una ridente cittadina, una ...

Replica Il silenzio dell’acqua prima puntata : dove rivedere la fiction : prima puntata Il silenzio dell’acqua, Replica 8 marzo 2019 La Replica della prima puntata de Il silenzio dell’acqua permetterà a tutti coloro che se la sono persa di rivederla senza problemi da cellulare, tablet o computer. Il primo episodio è stato trasmesso nel giorno della Festa delle Donne ed è dunque normale che non tutte […] L'articolo Replica Il silenzio dell’acqua prima puntata: dove rivedere la fiction proviene ...

Anticipazioni Il silenzio dell’acqua seconda puntata : Matteo colpevole? : Il silenzio dell’acqua, Anticipazioni seconda puntata domenica 10 marzo 2019 Cosa c’entra Matteo (Riccardo Maria Manera) con la sparizione di Laura (Caterina Biasiol)? Le Anticipazioni della seconda puntata de Il silenzio dell’acqua ci rivelano che il risultato del test del DNA confermerà il coinvolgimento del ragazzo nei fatti; risultato che ovviamente non convincerà Andrea (Giorgio […] L'articolo Anticipazioni Il ...

IL silenzio DELL'ACQUA/Diretta e anticipazioni : arriva Ambra Angiolini - prima puntata - : Il SILENZIO DELL'ACQUA, anticipazioni dell'8 marzo 2019, in prima visione su Canale 5. La scomparsa della giovane Laura svelerà un intreccio misterioso.

Il silenzio dell’Acqua : anticipazioni seconda puntata di domenica 10 marzo 2019 : Il Silenzio dell'Acqua - Giorgio Pasotti ed Ambra Angiolini Quattro puntate dirette da Pier Belloni racconteranno la scomparsa di una giovane ragazza e l’indagine di due poliziotti che, mettendo a nudo l’idilliaca comunità nella quale viveva, scopriranno molti segreti inconfessabili. Il Segreto dell’Acqua, il cui sottotitolo è Nessuno è Innocente, è un crime che diventa anche thriller psicologico e drama, arricchito dalla ...

IL silenzio DELL'ACQUA/Diretta e anticipazioni : le indagini di Andrea - prima puntata - : Il SILENZIO DELL'ACQUA, anticipazioni dell'8 marzo 2019, in prima visione su Canale 5. La scomparsa della giovane Laura svelerà un intreccio misterioso.

IL silenzio DELL’ACQUA - anticipazioni seconda puntata di domenica 10 marzo : Dopo l’appassionante episodio iniziale de Il SILENZIO dell’acqua, la seconda puntata andrà in onda già domenica 10 marzo 2019. Ecco le anticipazioni e la trama ufficiale del secondo appuntamento, come sempre in prima serata su Canale 5: Matteo, il figlio di Andrea (Giorgio Pasotti), nega di essere coinvolto nella sparizione di Laura (Caterina Biasiol), ma Luisa (Ambra Angiolini) vuole che sia lui che Max (Lorenzo Adorni) facciano il ...

Il silenzio dell’acqua : riassunto prima e anticipazioni seconda puntata : anticipazioni Il silenzio dell’acqua, riassunto 1^ puntata: la scomparsa di Laura Il silenzio dell’acqua, la fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, ha debuttato stasera su Canale5. E’ il remake di Broadchurch, una serie britannica di grande successo. Il silenzio dell’acqua, quattro puntate dirette da Pier Belloni, è un thriller girato quasi interamente sullo sfondo della città di Trieste, nel borgo immaginario ...

Il silenzio dell'Acqua - diretta prima puntata : la scomparsa di Laura : C'è un nuovo caso su cui Canale 5 chiede ai propri telespettatori di indagare. Un caso che li porterà in un borgo apparentemente tranquillo, ma dove tutti sembrano nascondere dei segreti. Il Silenzio dell'Acqua, in onda da questa sera, 8 marzo 2019, alle 21:20 (e dal 10 marzo in onda la domenica), segue infatti le indagini di due vice questori, alle prese con l'omicidio di una giovane ragazza in un paese triestino. ...

Il silenzio dell'Acqua - diretta prima puntata : C'è un nuovo caso su cui Canale 5 chiede ai propri telespettatori di indagare. Un caso che li porterà in un borgo apparentemente tranquillo, ma dove tutti sembrano nascondere dei segreti. Il Silenzio dell'Acqua, in onda da questa sera, 8 marzo 2019, alle 21:20 (e dal 10 marzo in onda la domenica), segue infatti le indagini di due vice questori, alle prese con l'omicidio di una giovane ragazza in un paese triestino. ...

Il silenzio dell'Acqua / Anticipazioni 8 marzo : città e ambientazioni della fiction : Il Silenzio dell'Acqua, Anticipazioni dell'8 marzo 2019, in prima visione su Canale 5. La scomparsa della giovane Laura svelerà un intreccio misterioso.

IL silenzio DELL'ACQUA / Anticipazioni 8 marzo : 'Andrea è un uomo comune ma...' : Il SILENZIO DELL'ACQUA, Anticipazioni dell'8 marzo 2019, in prima visione su Canale 5. La scomparsa della giovane Laura svelerà un intreccio misterioso.

Il silenzio dell’acqua - il figlio di Andrea è coinvolto nell’omicidio : anticipazioni seconda puntata : Prosegue con il secondo episodio la nuova serie crime di Canale 5 a distanza di soli due giorni dal primo episodio: Il silenzio dell’acqua, seconda puntata, va in onda domenica 10 marzo in prima serata su Canale 5 dalle 21.25, contanto sempre su Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti (che ha dichiarato di essersi ispirato alle serie americane per il suo ruolo, in particolare a True Detective) nei ruoli dei due protagonisti. Si tratta di una ...