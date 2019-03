Il Rally Italia Talent in pista a Busca

Aci Rally Italia Talent : a Busca l'ultima selezione regionale per i piloti più bravi : Si conclude questo weekend sul circuito internazionale di Busca, Cuneo, l'ultima selezione regionale dell'Aci Rally Italia Talent, evento patrocinato da Fia Action for Road Safety e Generali Italia ...

Illimity - continua il Rally sull'MTA di Borsa Italiana : continua il rally per le azioni di Illimity Bank , la nuova banca online che vede sedere sulla sedia dell'Amministratore Delegato, il fondatore dell'istituto Corrado Passera . Il terzo giorno di ...

Ultime selezioni per il contest Suzuki 'Rally Italia Talent' : ...punta trovare un pilota amatoriale e un navigatore da schierare alla guida ufficiale di una Swift Sport in una competizione a ruote coperte valida per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport. Il ...

Rally Talent Italia sbarca in Sicilia : nel week end si corre a Pergusa : Le 7 affidabili e performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, sono destinate - assicurano gli organizzatori - ''a ottenere come per le precedenti selezioni commenti sempre più entusiastici''. ...

Rally Italia Talent - Terzultima tappa ad Adria : battuto il record di iscritti : Nella pista di Cavanella Po , provincia di Rovigo, i partecipanti competeranno come sempre sulle Swift Sport, auto ufficiali del format, sotto lo sguardo attento di un trust di esaminatori ...

Il Rally d'Italia si corre ad Alghero : ROMA, 12 FEB - Il percorso del 16° Rally Italia Sardegna, manifestazione organizzata dall'Automobile Club d'Italia con la partnership della Regione Sardegna, ha confermato la scelta delle ultime tre ...

Alghero sede del Rally Italia Sardegna per il sesto anno consecutivo : Alla consueta programmazione mondiale garantita dal promotore, si aggiungerà quella data da RAI Sport che dedicherà lunghi collegamenti con dirette, differite ed approfondimenti dedicati. Si ...

In Abruzzo Il Rally Italia Talent - oltre 300 gli iscritti : Chieti - L'Aci Rally Italia Talent targato Suzuki sbarca in Abruzzo. Da oggi scatta la prima delle 3 giornate della quinta selezione regionale del Grande Fratello dei motori sul circuito Internazionale d'Abruzzo di Ortona (CH). Gli oltre 300 iscritti, tra cui tante donne, si cimenteranno alla guida delle nuove Suzuki Swift Sport gommate Toyo affronteranno 2 prove molto selettive disegnate dagli esaminatori. Aci Rally Italia Talent - ...

ACI Rally Italia Talent 2019 sceglie Toyo Tires : Il nuovo Proxes R888R di Toyo Tires sarà protagonista della sesta edizione dell’ACI Rally Italia Talent ed equipaggerà le Suzuki Swift Sport nella misura 195/50 R16. «Per la nostra azienda la partecipazione a Rally nazionali e competizioni sportive rappresenta non solo una componente strategica della comunicazione, ma anche un modo per sottolineare la vocazione sportiva […] L'articolo ACI Rally Italia Talent 2019 sceglie Toyo ...

La FIA apre la Hall of Fame del Rally : presente anche la Lancia Stratos Gr.4 Alitalia : ... , la Lancia Stratos Gr.4 conquistò tre Mondiali Costruttori WRC negli anni Settanta , per la precisione, 1974, 1975 e 1976, , la Coppa del Mondo FIA con Sandro Munari nel 1977 ed altri trionfi anche ...

Lancia Stratos Gr.4 Alitalia inserita nella FIA Hall of Fame dedicata al Rally : Il mitico modello Stratos garantì alla casa Lancia il dominio assoluto del mondo dei rally fino a metà degli anni 70

Lancia Stratos Gr.4 Alitalia - il mito dei Rally protagonista della FIA Hall of Fame [FOTO] : Il mitico modello Stratos garantì alla casa Lancia il dominio assoluto del mondo dei rally fino a metà degli anni 70 È stata inaugurata ieri, presso l’Headquarter parigino della Federazione Internazionale dell’Automobile in Place de la Concorde, una nuova sezione della FIA Hall of Fame – la galleria realizzata nel 2017 per celebrare la storia della Formula 1 – dedicata a 17 Campioni del Mondo di rally, una delle ...

Peugeot Sport Italia : grandi novità per il Rally 2019 : Sarà il pilota toscano Tommaso Ciuffi a difendere i colori di Peugeot Sport Italia nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici 2019, al volante della 208 R2B ufficiale. Al suo fianco, nel ruolo di copilota, il piemontese Nicolò Gonella. La promozione a pilota ufficiale di Ciuffi per la nuova stagione rallistica è il premio che l’anno […] L'articolo Peugeot Sport Italia: grandi novità per il rally 2019 sembra essere il primo su ...

Il Rally Italia Talent sbarca nel Lazio : Gli oltre 400 iscritti, tra cui 22 minorenni, si cimenteranno alla guida delle nuove Suzuki Swift Sport gommate Toyo sul tortuoso tracciato laziale dove affronteranno 2 prove molto selettive. ...