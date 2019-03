Il Papa incontra l’Unione ciclista Europa | Bergoglio dice no ‘all’inquinamento’ sportivo

sportfair

(Di sabato 9 marzo 2019) In udienza l’Unione ciclistica europea. Monito, le persone non possono essere al servizio di altri interessi Doping, corruzione, disonestà: stop a tutto ciò che inquina il mondo dello sport. L’incontro con l’Unione ciclistica europea è occasione per ilper un accorato appello al mondo dello sport. E’ importante,, “per chiunque pratica uno sport – dai praticanti occasionali, agli amatori, ai professionisti – saper vivere sempre l’attività sportiva a servizio della crescita e della realizzazione integrale della persona. Quando, al contrario, lo sport diventa un fine in sé e la persona uno strumento al servizio di altri interessi, ad esempio il prestigio e il profitto, allora compaiono disordini che inquinano lo sport. Penso al doping, alla disonestà, alla mancanza di rispetto per sé e per gli avversari, alla ...

patriziacpepe1 : RT @vatican_it: Il Papa incontra il presidente dei Mormoni, Russell M. Nelson - alexginotta : Il Papa incontra il presidente dei Mormoni, Russell M. Nelson - vatican_it : Il Papa incontra il presidente dei Mormoni, Russell M. Nelson -