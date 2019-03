Il nuovo canale web-tv dedicato ai combattimenti di arti marziali

Anche J-Ax nel nuovo talent di Canale5 con Michelle Hunziker : arriva All Togheter Now : Ci sarebbe Anche J-Ax nel nuovo talent di Canale5, al quale starebbe già lavorando Michelle Hunziker. Lo zio sarebbe quindi pronto a tornare in tv per ricoprire un ruolo che gli è noto, da Amici di Maria De Filippi a The Voice of Italy nel quale ha ricoperto il ruolo di giudice dell'ultima edizione del programma di Rai2. Il programma avrebbe dovuto partire in autunno ma stando alle prime indiscrezioni emerse, Michelle Hunziker dovrebbe ...

Conto alla Rovescia - il nuovo game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti : Il preserale di Canale 5, attualmente, è occupato da Avanti un Altro, il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Prima di Avanti un Altro, abbiamo visto The Wall e Caduta Libera, entrambi condotti da Gerry Scotti.In attesa che la rete ammiraglia Mediaset inizi a sperimentare anche in prima serata considerati i risultati preoccupanti, Canale 5 metterà presto alla prova un nuovo game show, come anticipato da Tv Sorrisi e ...

Nsl : debutta il nuovo canale crossmediale. In palinsesto anche Paolo Mieli e Dario Vergassola : Nsl Televisione e visual radio si fondono in un unico palinsesto sperimentale, quello di Nsl, il nuovo canale crossmediale in onda su digitale terrestre (Lcn 74 nel Lazio e 194 in Lombardia), Sky (al numero 816 della piattaforma), Tivùsat (posizione 57) e radio FM. Presentato ufficialmente nei giorni scorsi, il canale è in onda dall’11 febbraio scorso, con un’offerta dedicata a grandi temi quali la difesa dell’ambiente e del ...

NSL - il nuovo canale ibrido tra tv e visual radio : Nel panorama radiotelevisivo italiano si affaccia NSL, la prima emittente ibrida italiana dove televisione e visual radio sono in un unico palinsesto. Un canale caratterizzato da crossmedialità, intrattenimento, informazione dove trovano ampio spazio factual e serie tv in esclusiva, insieme ad un’offerta di visual radio dedicata a grandi temi quali la difesa dell’ambiente e del mondo animale, i diritti umani, la valorizzazione delle ...

Donna Tv - il nuovo canale dedicato all'universo femminile : Tra i protagonisti del canale troviamo alcuni volti di spicco del mondo femminile, come Mariella Milano , giornalista storica del TG2 alla guida di ITalents Stile Italiano , programma che offre uno ...

Domande di quota 100 subito fattibili - l'Inps dà il via al nuovo canale di uscita : Oggi tutti i giornali parlavano del decreto su pensioni e reddito di cittadinanza che ieri sera ha visto la firma del Presidente Mattarella e la successiva pubblicazione dell’atto in Gazzetta Ufficiale. Nel decreto c’è la tanto attesa quota 100 e adesso la misura è pronta per partire. L’Inps ha emanato un messaggio pubblicato sul suo sito ufficiale in cui spiega le modalità di presentazione delle Domande. La notizia è quella che le istanze ...

'Live non è la D’Urso' - nuovo programma di prima serata di Canale 5 al via il 20 febbraio : Attraverso i listini pubblicati da Publitalia, è stato annunciato il titolo del nuovo programma di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso in prima serata. Si tratta del terribile Live non è la D'Urso. Partenza prevista per mercoledì 20 febbraio.Ufficiali, poi, alcune modifiche di palinsesto: l'Isola dei famosi, che tornerà domenica 3 febbraio, nella settimana 10-16 febbraio andrà in onda in doppio appuntamento domenica 10 e giovedì 14, mentre ...

RAI - il piano triennale punta su web e nuovo canale all news : E' tempo di riforme per la RAI , dove è stato varato un nuovo piano industriale triennale , con un focus sul web e sul lancio di un canale all news . Il CdA presieduto da Marcello Foa e alla presenza ...

Gerry Scotti non si ferma : arriva il nuovo game show su Canale 5 : Gerry Scotti registrerà un nuovo game show: l’indiscrezione svela anche dove e quando vedremo il programma Gerry Scotti non si ferma. The Wall, Tu Si Que Vales, Chi vuol essere milionario?, Caduta Libera, Striscia la Notizia e ora un’altra avventura. Il conduttore classe 1956 è infatti pronto a sbarcare con un programma televisivo inedito. A […] L'articolo Gerry Scotti non si ferma: arriva il nuovo game show su Canale 5 ...

Che vuol essere milionario? : nuovo appuntamento Stasera su Canale 5 : Stasera parteciperà al celebre programma di Gerry Scotti un nuovo concorrente, che proverà a raggiungere l'obiettivo finale del gioco a premi.

Pier Silvio Berlusconi re di radio e tv : Mediaset fa le cose in grande - a chi strappa il nuovo canale : La nuova frontiera di Pier Silvio Berlusconi e di Mediaset è sempre più la radio. Secondo Italia Oggi, è in vista lo sbarco di una delle proprie emittenti sul digitale terrestre: "Il gruppo sarebbe vicino all'acquisizione da Retecapri della numerazione 66 del telecomando, una Lcn che si trova nel bl

Fake - il nuovo cane di Striscia la Notizia/ Foto - un meticcio da Taranto al bancone di Canale 5 con le veline : Si chiama Fake il nuovo cane di Striscia la Notizia. Un piccolo meticcio di circa tre mesi arriva da Taranto per debuttare sul bancone del tg satirico

La dottoressa Giò torna su Canale 5 : Barbara D'uso di nuovo in camice : C'è grande attesa (ed anche molta curiosità) per la messa in onda su Canale 5 della terza stagione de La dottoressa Giò, la fiction con protagonista Barbara D'Urso, di nuovo nei panni della ginecologa Giorga Basile. Della terza serie sono previste in tutto quattro nuove puntate che saranno in onda a partire da domenica 13 gennaio. Sono state prodotte da Picomedia mentre la regia è di Antonello Grimaldi. La nuova missione della dottoressa ...