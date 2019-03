Il no al Tav? Figlio della miseria politica al governo Parla Mulè

Uccide il figlio di 2 anni - lo fa a pezzi e lo nasconde nella borsetta : “Non mi ascolTava mai” : Nakira Griner, 24 anni, è accusato di omicidio di primo grado. La donna del New Jersey aveva detto alla polizia che il piccolo Daniel Jr era stato rapito per giustificare la sua sparizione. Alla fine ha ammesso di averlo "ferito" perché non mangiava e di averlo lasciato ("vivo") in strada perché qualcuno se ne occupasse. In realtà, i suoi resti sono stati trovati anche nella sua borsetta.Continua a leggere

Per 5 anni mamma preleva sangue al figlio ogni settimana : “ButTavo le siringhe nella spazzatura” : Una donna ha prelevato sangue al suo bambino per cinque anni senza alcun motivo apparente. Avrebbe iniziato a farlo quando il piccolo aveva appena 11 mesi. Un tribunale in Danimarca l’ha condannata ora a quattro anni di carcere con l’accusa di maltrattamenti. La trentaseienne soffrirebbe della sindrome di Münchhausen per procura.Continua a leggere

Simon Dorante-Day - figlio segreto di Carlo e Camilla?/ Chiesto test Dna : "Diana sapeva - sTava per rivelarlo" : Simon Dorante-Day, 52enne australiano sostiene di essere il figlio segreto di Carlo e Camilla: ha Chiesto il test del Dna 'Diana sapeva la verità'.

Ascolta l'appello del figlio - boss di AlTavilla Milicia si pente : Pochi giorni fa il figlio collaboratore di giustizia gli aveva lanciato un appello pubblico al pentimento, in aula. Lui aveva risposto mandandogli un bacio. E oggi, sempre in aula, Francesco Lombardo, ...

Ecco Forchielli - il nuovo personaggio di Crozza : “Mio figlio? Non sa mettere nemmeno un bicchiere in Tavola. In Cina te lo fanno in cantina con la sabbia a forma di drago” : Dopo il record di ascolti della scorsa stagione torna Maurizio Crozza con Fratelli di Crozza – da venerdì 22 febbraio in prima serata sul Nove – con un nuovo personaggio: Alberto Forchielli, il profeta del talk show che sta spopolando in tutte le trasmissioni TV. Crozza/Forchielli se la prende con i giovani italiani: “Mio figlio non sa nemmeno mettere un bicchiere in tavola, in Cina se non c’è il bicchiere i ragazzi vanno ...

Torna Dolph Drago Lundgren - sTavolta contro Adonis Creed 'Ora mio figlio ti spiezza in due' : Ivan Drago è Tornato, anche se il suo Ti spiezzo in due non se n'è andato mai, battuta citatissima tra i contemporanei, specie in zona sport. E, 67 film e 33 anni dopo, è Tornato anche Dolph Lundgren ...

Arrestata mamma pusher : in auto con il figlio - trasporTava droga : Il fatto è accaduto nella piccola cittadina di Fontana Liri , in provincia di Frosinone, ai confini con Sora. In seguito ad attività di investigazione, i militari della Polizia di Stato del ...

Brutto voto al figlio - il padre irrompe a scuola e interroga gli altri alunni : “Lo meriTava?” : I fatti in una scuola media nel Trevigiano. L’uomo sarà denunciato per interruzione di pubblico servizio dopo aver minacciato la professoressa, intimandole di rivedere la valutazione. Insegnanti e alunni sotto choc.Continua a leggere

ViolenTava le fidanzatine del figlio : buttafuori condannato a 15 anni di carcere : Un buttafuori di 44 anni è stato condannato a 14 anni e 7 mesi di reclusione per aver abusato sessualmente delle fidanzatine del figlio adolescente.Continua a leggere

Si impicca a casa della madre : aveva discusso con la moglie - sTavano cercando di avere un figlio : Jack Glibert, 28enne inglese, si è impiccato dopo aver litigato con la moglie. Si erano sposati nel giugno del 2017. La donna stava per iniziare un trattamento per la fecondazione in vitro dopo tre aborti. La drammatica scoperta è stata fatta dalla madre. Pare che l'uomo avesse consumato cocaina la sera prima del suicidio.Continua a leggere

Rigopiano - il padre di una vittima : "Mi hanno condannato perché porTavo i fiori dove è morto mio figlio" : "Ha detto bene il mio avvocato: è arrivata la prima condanna per la strage. Solo che riguarda il padre di una vittima", non si dà pace Alessio Feniello, padre di Stefano, il 28enne morto nella tragedia dell'Hotel di Rigopiano. Un giudice l'ha condannato a pagare 4.550 per aver violato i sigilli sul posto della strage. La ragione? Voleva semplicemente portare i fiori sul posto dove suo figlio ha perso la vita. Sulle pagine de La ...

Rigopiano - padre di una vittima multato per violazione sigilli : “PorTavo fiori a mio figlio. Al magistrato dico farò carcere” : Aveva sperato a lungo che il figlio Stefano, 29 anni, si fosse salvato dalla massa di neve e macerie che collassò sull’hotel Rigopiano. Ma il ragazzo, dato per sopravvissuto, fu una delle 29 vittime. Alessio Feniello da allora non si è mai dato pace ed è stato con forza sempre in prima fila per avere giustizia. Oggi su Facebook pubblica un durissimo post in cui racconta di essere condannato dal gip di Pescara a pagare una multa di 4.550 ...

"PorTavo fiori a mio figlio" - multato papà vittima Rigopiano : Una multa non da poco. Oltre 4500 euro, scrive in un post su Facebook Alessio Feniello per essere andato a "Rigopiano a portare i fiori, dove hanno ucciso mio figlio Stefano". "Mi sono introdotto, ...

Violò i sigilli - maxi multa al papà di Rigopiano : "PorTavo i fiori per mio figlio morto" : Alessio Feniello, padre di Stefano (una delle vittime dell'hotel Rigopiano), è stato condannato: dovrà pagare 4.500 euro di...