Il mondo del basket piange la scomparsa di coach Alberto Bucci | leggenda della Virtus

Montano 'evergreen' : argento in Coppa del mondo : Emozioni azzurre sulle pedane della Kioene Arena di Padova dove si è svolto il Trofeo 'Luxardo' 2019, tappa italiana del circuito di Coppa del Mondo di

Snowboard - Coppa del mondo Mammoth 2019 : Redmond Gerrard si impone nello slopestyle - Emil Zulian settimo : E’ andata in archivio la tappa a Mammoth Mountain (Stati Uniti) nello Snowboard slopestyle e sulle nevi americane sono stati padroni di casa a mettersi in evidenza. La gara infatti ha visto il successo di Redmond Gerrard che totalizzando 85.10 nella seconda run ha conquistato il miglior punteggio precedendo il connazionale Judd Henkes (83.95) e il giapponese Tobita Ruki (80.50). Ha concluso, invece, in quinta posizione l’altro ...

Giappone - Kane Tanaka è la persona più anziana del mondo 116 anni : Giappone, il record di Kane Tanaka: a 116 anni è la persona più anziana del mondo in riproduzione.... La nonnetta Giapponese che si sveglia puntualmente alle sei ogni mattina e si corica alle nove di ...

Scherma - Coppa del mondo 2019 : ad Atene vince Sofia Pozdniakova. Errigo e Gargano fuori agli ottavi : La russa Sofia Pozdniakova ha vinto la prova di sciabola femminile ad Atene. La Campionessa del Mondo in carica ha sconfitta in finale Olga Kharlan con il punteggio di 15-10. Continua la maledizione stagionale per l’ucraina, che rimanda ancora la prima vittoria quest’anno. Sul gradino più basso del podio salgono anche la sudcoreana Kim Jiyeon (15-11 con Pozdniakova) e l’ungherese Liza Pusztai (15-5 con Kharlan). E’ ...

Fifa 19 Sfide Creazione Rosa : Campioni del mondo. Requisiti - premi e soluzioni : Proseguono le Sfide Creazione Rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quella dedicata Campioni del Mondo nell’ambito dell’evento Carniball dedicato al Carnevale Ricordiamo che in molti casi è più […] L'articolo Fifa 19 Sfide Creazione Rosa: Campioni del Mondo. Requisiti, premi e ...

Scherma - Coppa del mondo 2019 : Curatoli primo - Montano secondo. Trionfo azzurro a Padova : Fantastica doppietta per l’Italia al Trofeo Luxardo 2019. Apoteosi azzurra nella tappa della Coppa del Mondo di sciabola maschile che ha visto la vittoria di Luca Curatoli in finale contro Aldo Montano. Il campano si è imposto con il punteggio di 15-13 al termine di un assalto molto combattuto e soprattutto storico, perché mai c’era stato in 62 anni un derby tricolore in quel di Padova. Sul gradino più basso del podio sono saliti i ...

Classifica Coppa del mondo biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe dominatore incontrastato : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Sci - Kristoffersen vince il gigante e Hirscher la coppa del mondo : Il sesto posto nella gara odierna basta a Marcel Hirscher per vincere la coppa del mondo per l'ottavo anno di fila. Il trentenne campione austriaco non può più essere raggiunto nella classifica ...

Sci velocità - Coppa del mondo 2019 : Simone Origone firma il bis a Idre Fjall - Valentina Greggio seconda : Simone Origone è incontenibile e vince la seconda gara consecutiva nella Coppa del Mondo 2019 di sci velocità. L’azzurro si è imposto a Idre Fjall (Svezia) con 177,79 km/h e ha messo in cassaforte il 41esimo sigillo in carriera grazie al quale rafforza il primo posto in classifica: ora ha 40 punti di vantaggio sull’austriaco Manuel Kramer che oggi ha concluso al terzo posto (175,33 km/h) alle spalle del francese Simon Billy (176,12 ...

Salto con gli sci - Coppa del mondo Oslo 2019 : dimezzata la gara a squadre - vince la Norvegia su serie secca. Record del trampolino di Robert Johansson : Vento, cadute, interruzione: dovessero essere usate tre parole per descrivere la seconda prova del Raw Air, la gara a squadre svoltasi a Oslo e compresa all’interno della Coppa del Mondo di Salto con gli sci, sarebbero queste. Il vento ha condizionato tutta la gara, facendola andare a rilento; ci sono state due cadute, quelle di Marius Lindvik (Norvegia) e Stephan Leyhe (Germania), infine la gara è stata interrotta subito dopo la fine ...