Il Milan vuole consolidare il terzo posto | la sfida al Chievo su DAZN

Chievo-Milan alle 20.30 Diretta Gattuso vuole blindare il terzo posto : Il Milan, stasera in campo al Bentegodi, ore 20,30,, vuole allungare la serie positiva e soprattutto battere il Chievo, ultimo in serie A, per mettere pressione all'Inter che, domani a San Siro, ore ...

Boxe - Daniele Scardina vuole infiammare Milano : che sfida con Kekalainen per l’International IBF dei supermedi : La grande Boxe torna a Milano, venerdì 8 marzo andrà in scena una super riunione sul ring del Superstudio Più in Via Tortona. Daniele Scardina sarà il grande protagonista della serata organizzata dalla Matchroome Boxing Italy dei Cherchi con il supporto di DAZN che trasmetterà l’evento in diretta streaming. Il 26enne, infatti, affronterà il finlandese Henri Kekalainen per la corona IBF International dei pesi supermedi che attualmente è ...

Aaron fa scoppiare il ‘botte-gate’ all’Isola : Jeremias vuole far picchiare Luca a Milano : Luca e Jeremias Brutte rivelazioni all‘Isola dei Famosi 2019. Nel corso del 38esimo giorno di permanenza a Cayo Paloma, si è innescato infatti un nuovo scontro, destinato a lasciare strascichi nell’ottava diretta del reality in onda stasera su Canale 5. Al centro della polemica, da un lato gli inseparabili Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, dall’altro Aaron Nielsen e Luca Vismara. Gli animi si sono accesi nel momento in cui ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 3 marzo. Trento rischia a Milano - Perugia vuole volare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 23^ giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Oggi domenica 3 marzo sono in programma ben sei partite dopo che Castellana Grotte ha sconfitto Siena nell’anticipo, si potrebbe delineare la classifica generale quando mancano appena tre turni al termine della regular season. La capolista Perugia farà visita a Ravenna e punta al successo per mettere pressione ...

Il Paradiso delle signore anticipazioni : Clelia vuole lasciare Milano. E Luciano? : Gelosie e tradimenti sono sempre più all’ordine del giorno nella soap di Rai 1: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 3 ci indicano i prossimi sviluppi delle vicende che riguardano Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) e Clelia Calligaris (Enrica Pintore). La relazione segreta tra i due, dopo un vano tentativo di mantenere solo rapporti amichevoli, continua ad appassionare il pubblico Rai, ma adesso cosa succederà? Il ragioniere cerca ...

Milano - paura per Wanda Nara e i figli : sasso contro l'auto della moglie di Icardi. Lei vuole fare denuncia : Attimi di paura stamattina per Wanda Nara e i suoi figli. Mentre la moglie e procuratrice di Mauro Icardi era al volante in direzione autostrade (non lontano da San Siro), un sasso ha...

Milan - Gattuso : «Atalanta unica nel suo genere - ci vuole l'elmetto» : MilanELLO - " L' Atalanta E' una squadra unica nel suo genere. E' solo lei a giocare questo tipo di calcio ", così Rino Gattuso in conferenza stampa alla vigilia dello spareggio Champions di Bergamo ...

Milan - Gattuso : "A Bergamo ci vuole l'elmetto" : In che cosa il Milan è più forte dell'Atalanta e il Milan più forte dell'Atalanta? "Il calcio che fa l'Atalanta lo fa solo lei nel mondo, fanno grande pressione. E' una squadra unica nel suo genere. ...

Serie A - Milan-Cagliari : Gattuso vuole consolidare il quarto posto - Suso verso la panchina : Dopo il sofferto pareggio all'Olimpico contro la Roma per 1-1, grazie alla prima rete in campionato in maglia rossonera di Piatek, il Milan non può concedersi distrazioni e pensa già alla sfida di domenica sera (ore 20.30) a San Siro contro il Cagliari. Gli uomini di Gattuso stanno attraversando un ottimo momento di forma e stanno lottando a denti serrati per il tanto sognato quarto posto che consentirebbe loro di ritornare in Champions League ...

Milan - Bakayoko vuole rimanere. I rossoneri vogliono riscattarlo : le ultime : Milan Bakayoko – Lo possiamo dire: chi l’avrebbe mai detto. E infatti è proprio così, chi l’avrebbe mai detto che la storia tra il Milan e Bakayoko sarebbe continuata cosi a lungo? All’inizio della stagione c’erano non poche problematiche, soprattutto dal punto di vista del gioco. L’ex centrocampista del Chelsea sembra però essere rinato e, […] L'articolo Milan, Bakayoko vuole rimanere. I rossoneri ...

Milan - riecco Biglia : l'argentino vuole esserci col Cagliari : Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, dopo oltre tre mesi di sosta forzata, l'argentino è pronto a tornare a pieno regime. Reduce da una lesione al polpaccio rimediata il 31 ...

Milan - la soffiata su Elliott : "calvario societario infinito" - chi è il miliardario che vuole comprare il club : La "bomba" la sgancia il quotidiano la Repubblica. Alisher Usmanov, miliardario uzbeko-russo amico di Putin, starebbe nuovamente monitorando la situazione del Milan in vista della possibilità di subentrare al fondo Elliott entro due anni. Usmanov già in passato era stato accostato ai rossoneri, ma l

