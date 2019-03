agi

(Di sabato 9 marzo 2019) Una delle possibili vie di uscita tecniche dall'impasseTav l'ha indicata il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri: appellarsi alla "clausola della 'dissolvenza' prevista dal diritto francese" che permette la "revoca" dei bandi Telt, in scadenza lunedì, "in qualsiasi momento". Il leghista ne ha parlato oggi in radio, dopo averla avanzata come proposta durante il vertice notturno di mercoledì.Stando a quanto riferito da fonti leghiste, sembra che, in realtà, la proposta fosse stata avanzata da Matteo Salvini a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, almeno due settimane fa. Ma qualificate fonti pentastellate ne rivendicano, sorprendentemente, la primogenitura. "È una proposta su cui stavamo lavorando noi", sostengono.A Conte il compito dell'annuncio Rivendicazioni a parte, l'escamotage sarebbe quello di lasciare che lunedì Telt faccia partire i bandi ma 'con ...

GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Italia: Il compromesso sulla #Tav che potrebbe salvare il governo - fisco24_info : Il compromesso sulla Tav che potrebbe salvare il governo: Una delle possibili vie di uscita tecniche dall'impasse s… - Agenzia_Italia : Il compromesso sulla #Tav che potrebbe salvare il governo -