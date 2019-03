Il caso Alta velocità | crisi di governo già sul tavolo? Si Forse Anche no

Barbara d'Urso interviene sul caso Fogli : Corona asfaltato - frecciatina anche alla Marcuzzi : La conduttrice sbalordita da come è stata affrontata la vicenda all'Isola dei Famosi ne ha parlato a Pomeriggio Cinque

Cassano asfalta Wanda Nara : "Il caso Icardi? Tutta colpa tua" : 'Tutto questo disastro l'hai creato tu. Se Icardi vuole giocare, giochi'. Scatenato. Imprevedibile. Antonio Cassano, da vero bomber, parte all'attacco negli studi televisivi di Tiki Taka, il programma ...

Febbre alta e pancia gonfia - a 2 anni scopre di avere un tumore alle ovaie : “caso rarissimo” : Il raro caso di Kenni, che a 2 anni ha scoperto di avere un cancro alle ovaie, con metastasi all'addome e al fegato. Era arrivata in ospedale con Febbre alta e pancia gonfia e il pediatra pensava che avesse solo un accumulo di gas nell'intestino: "È stata operata e ora è sotto chemio. Ha bisogno delle preghiere di ciascuno".Continua a leggere

caso Peveri - il ladro ferito 'Altro che legittima difesa - sparò per uccidermi. Ora temo qualche esaltato' : MILANO - 'La morale? Andare a lavorare. Studiare. E non fare male a nessuno'. Singhiozza, Dorel Jucan , quando pensa a cosa racconterà un giorno alle figlie, di questa storia maledetta. Incisi sulla ...

Matteo Salvini - il ricatto M5s dopo il voto sul caso Diciotti : cosa vogliono far saltare : ... dopo l'annuncio della ministra per gli Affari regionali Erika Stefani dell'accordo raggiunto tra ministero dell'Economia e Regione Veneto . Un annuncio che ha provocato reazioni scomposte da parte ...

caso Diciotti : a furia di metter mine - il M5s è saltato in aria da solo : La consultazione di ieri sull’opaca piattaforma Rousseau ha dato il risultato sperato dai vertici del M5s e temuto dalla base: concedere a Salvini l’immunità parlamentare. Marco Travaglio in un articolo recentissimo, scritto per salvare il M5s da sé stesso, aveva cercato di mettere in guardia contro questa decisione. Sebbene io condivida le conclusioni di Travaglio, credo che il suo ragionamento sia troppo legato alle vicende recenti ...

caso Pro Piacenza - Ghirelli tuona : “violata la lealtà sportiva! C’era in campo un massaggiatore” : Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli non le ha mandate a dire dopo quanto accaduto ieri tra Pro Piacenza e Cuneo “Siamo tutti in doverosa attesa del giudice sportivo. Questa vicenda del Pro Piacenza dimostra che è stato violato un punto di lealtà sportiva incredibile. Quando si decide di mettere in campo un massaggiatore è evidente che c’è una manovra chiarissima volta a inficiare un percorso e su questo il giudice ...

Napoli - Hamsik ora è un caso! Salta il trasferimento e lo slovacco non si allena : Come un fulmine a ciel sereno, il trasferimento di Marek Hamsik dal Napoli al Dalian è stato bloccato.Il Napoli attraverso un comunicato ufficiale postato su twitter ha annunciato di soprassedere al trasferimento di Marek Hamsik al Dalian Yifang. Una frenata inaspettata visto che il giocatore aveva già salutato tutti i suoi compagni di squadra oltre che tutto lo staff del Napoli. Stamattina, inoltre, erano state fissate le visite mediche a ...

NBA – Draymond Green durissimo sul caso Harrison Barnes : “certe franchigie non dimostrano lealtà verso di noi” : Draymond Green ha commentato duramente la cassione di Harrison Barnes, scambiato mentre era ancora in campo con i Mavericks: la stella degli Warriors ha sottolineato la mancanza di riconoscenza da parte delle franchgie Quanto successo durante la sfida tra Dallas Mavericks e Charlotte Hornets della notte, ha avuto del clamoroso. Mentre era presente in campo, con 10 punti già fatti registrare, Harrison Barnes ha scoperto di essere stato ...

La memoria di Salvini sul caso Diciotti : «Accogliere la nave era compito di Malta» : Il vicepremier, accusato di sequestro di persona, ribadisce che «erano i maltesi ad avere la responsabilità e gli oneri di prima accoglienza» nei confronti dei 190 profughi raccolti dalla nave nel Mediterraneo, e di avere fatto solo gli interessi dell’Italia

caso Diciotti : "Qui è guerra con Malta!" : Palermo, 5 gen. (AdnKronos)(di Elvira Terranova) - Dal momento del salvataggio dei 190 migranti sulla Nave Diciotti, lo scorso 15 agosto, al momento in cui "la nave ha ormeggiato nel porto di Catania", lo scorso 20 agosto, viene esclusa "l'astratta ipotizzabilità del sequestro di persona" a carico d