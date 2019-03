Il bluff della dissolvenza | ma se non cambia la legge la Tav si fa

huffingtonpost

(Di sabato 9 marzo 2019) I bandi di gara che dovrebbero essere pubblicati da Telt, il soggetto promotore incaricato dai governi di Italia e Francia di realizzare la linea Torino-Lione, riguardano lavori di scavo del 'tunnel di base' lungo 57.5 km e a due canne e hanno il valore di 2.3 miliardi, parte di un appalto unico diviso in tre lotti fermo da luglio 2018. Si trattaparte piu' importante dell'insieme di 81 lotti per 5,5 miliardi dì euro, in 12 cantieri presentato alle imprese a maggio 2018, il cui iter venne fermato il 19 febbraio dal consiglio di amministrazione di Telt che decise "un breve rinvio, alla lucesituazione e a seguito dei contatti con i Governi".E' ora necessario pubblicare i bandi di gara d'appalto senza ritardo, in quanto l'Inea (Innovation and Networks Executive Agency), l'agenzia che gestisce i fondi Ue, con lettera del 19 febbraio ha comunicato che in caso di ritardo ...

