Icardi e l' Inter | è tutto sul piatto Compagni e Spalletti i nodi da sciogliere

Inter - Marotta incontra l'entourage di Icardi : prove di distensione : MILANO - Icardi e l'Inter non sembrano più così lontani. L'ad nerazzurro Giuseppe Marotta ha inncontrato l'entourage dell'argentino, rappresentato dal legale Paolo Nicoletti . La situazione, secondo ...

Gattuso : Il caso Icardi rafforza l'Inter : MILANO, 8 MAR - "Secondo me la roba di Icardi ha rafforzato l'Inter". Ne è convinto Rino Gattuso, che domenica prossima con il Milan affronterà lo scontro diretto per la Champions contro i nerazzurri, ...

Inter - Icardi si allena a parte. E c'è il nuovo incontro Nicoletti-Marotta : Mauro Icardi non torna in gruppo. L'argentino è arrivato ad Appiano Gentile alle 9.30 ed è andato via verso le 13: per lui niente allenamento stamattina con la squadra di ritorno dall'Europa League ma ...

Inter - ESCLUSIVO Lapo De Carlo - RMC Sport - : "Grande concentrazione con l'Eintracht. Siamo sicuri che Spalletti sia contento di recuperare Icardi?" : Abbiamo colto l'occasione per Interpellare Lapo De Carlo , giornalista e conduttore di 'RMC Sport' che ai nostri microfoni in ESCLUSIVA ha commentato così la situazione attuale nerazzurra : Lapo De ...

Milan - Gattuso : "Il caso Icardi ha rafforzato l'Inter" : Ranieri? Ha fatto un miracolo col Leicester, sono più di 30 anni che allena in giro per il mondo. Ha grande conoscenza e ha avuto il merito di cambiare il modo con cui fa giocare le sue squadre". Su ...

Inter - Pistocchi su Zhang Jindong : sarebbe stato decisivo per il caso Icardi : In casa Inter, archiviato il pareggio ottenuto ieri contro l'Eintracht Francoforte nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, i nerazzurri si rituffano sul campionato, dove domenica affronteranno la Spal, allo stadio Meazza alle ore 15. La squadra di Luciano Spalletti non può più sbagliare dopo aver perso settimana scorsa contro il Cagliari ed essere stata superata in classifica dal Milan. E in vista del tour de force che attende il ...

Inter - ore decisive per il rientro di Icardi : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Marotta e l'avvocato Nicoletti per cercare di accelerare il rientro di Mauro Icardi , ma ha senso pensare che già oggi possa essere il giorno della svolta. Per il bene di tutti.

