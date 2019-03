Icardi alla Juve? Allo Stadium già si vendono le prime maglie

Spalletti : 'Dispiace per Nainggolan. Icardi? Pensiamo alla gara' : Sarà un'Inter senza Icardi, Keita e Nainggolan. 'Dispiace per Radja', le parole di Luciano Spalletti. 'Mauro-Marotta? Pensiamo solo alla gara'. Partita. 'Una di quelle serate che bisogna sapere vivere,...

Incontro Icardi-Marotta - Spalletti pensa solo alla sfida con l'Eintracht : 'non ho avuto tempo di informarmi dell'accaduto' : Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida di Europa League con l'Eintracht ai microfoni di Sky Sport sull'Incontro fra l'ad Marotta da un lato e Mauro Icardi e la ...

Eintracht-Inter conferenza Spalletti : “Icardi? Penso alla Partita” : EINTRACHT INTER conferenza Spalletti – “Sarà una di quelle serate da saper vivere, la vita passa velocemente. Vogliamo far vedere chi siamo”. Così Luciano Spalletti parla a Sky Sport 24 alla vigilia di Eintracht Francoforte-Inter. ” Eintracht Inter conferenza Spalletti “Il 2019 dell’Eintracht senza sconfitte? Sono una squadra che tende a fare la partita, a […] L'articolo Eintracht-Inter conferenza ...

Incontro Icardi-Marotta - Spalletti pensa solo alla sfida con l’Eintracht : “non ho avuto tempo di informarmi dell’accaduto” : Tutta la sincerità di Spalletti sull’Incontro tra Icardi e Marotta nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht “Icardi? Ho sentito dell’Incontro Icardi-Marotta mentre stavo dirigendo l’allenamento. Speranza di rivederlo presto in campo? Questa partita riempie tutti i miei pensieri. Non c’è spazio per pensare ad altro“. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, ...

Inter - ESCLUSIVO Fascetti : "Icardi? Serve dare un taglio netto alla vicenda" : Per questo motivo abbiamo Interpellato l'ex allenatore Eugenio Fascetti , che ha guidato diverse piazze di Serie A,, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni si è così pronunciato: Fascetti sul mondo ...

Icardi : “sto male” e nel frattempo mette like alla Juventus… : E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, il club nerazzurro non sta attraversando un buon momento in campionato e rischia clamorosamente di ritrovarsi fuori dalla Champions League, in più deve fare i conti con il caso Icardi. Dopo la decisione di togliere la fascia da capitano ed affidarla al portiere Handanovic è nata la rottura definitiva con il calciatore che ha deciso di non scendere più in campo, al momento non ci ...

Inter-Icardi - Suning lo esclude dalla locandina dell'ultimo accordo commerciale : Ieri il no di Icardi a Spalletti, oggi quello, metaforico,... di Suning. Il gruppo proprietario di maggioranza del nerazzurro ha da poco stretto un accordo commerciale con l'AUX Group, una società ...

Inter - spallata del Real Madrid a United e Chelsea : sarebbe pronto l'affondo per Icardi : Il giocatore che infiammerà la prossima sessione di calciomercato sarà sicuramente Mauro Icardi. Il centravanti argentino è in rotta con l'Inter e la frattura non sembra essere sanabile. Anche nel faccia a faccia avuto ieri con il tecnico Luciano Spalletti l'attaccante ha riferito di sentire ancora dolore e di non essere pronto a tornare in campo, tirandosi indietro per l'andata degli ottavi di finale contro l'Eintracht Francoforte, in programma ...

Inter - Suning è già nel dopo-Icardi : escluso dalla locandina dell'accordo con Aux Group : L'unico che sembra in grado di far tornare il sereno in spogliatoio a questo punto è Zhang , che avrà un confronto diretto con Icardi dopo il derby , ma secondo La Gazzetta dello Sport se l'argentino ...

Icardi “scompare” dalla locandina dell’Inter - ancora non si allena e Wanda Nara inizia a seguire il Real Madrid… : Mauro Icardi e l’Inter non sembrano riavvicinarsi, intanto Wanda Nara fa amicizia con il Real Madrid: in tutto ciò i tifosi attendono di conoscere il futuro del centravanti La querelle Icardi-Inter è destinata a far discutere ancora per molte settimane. Probabilmente sino alla prossima estate non si saprà esattamente ciò che sta accadendo in questi giorni, nel frattempo però tentiamo di ricostruire i vari pezzi della questione. ...

Icardi - like su Instagram alla foto della festa della Juve del dopo Napoli : Un bel like al post su Instagram di Cancelo con accanto la foto dei giocatori della Juve esultanti dopo la faticosa vittoria con il Napoli di domenica sera. Mauro Icardi fa ancora una volta discutere ...

Icardi - il messaggio alla Juventus che fa infuriare l’Inter : scappa il like galeotto a Cancelo [FOTO] : Nuova grana social per l’Inter in merito al caso Icardi: al bomber ‘scappa’ un like al post di Joao Cancelo che celebra la forza del gruppo Juventus dopo la vittoria sul Napoli Una vittoria sofferta quella della Juventus al San Paolo: bianconeri in vantaggio di due gol e sopra di un uomo; parità numerica arrivata dopo l’espulsione di Pjanic; quella nel punteggio solo sfiorata con il Napoli che accorci le distanze con Callejon e poi sfiora ...

Inter - possibile apertura alla Juventus per la cessione di Icardi : Il futuro di Mauro Icardi sembra essere praticamente segnato. Il centravanti argentino infatti con ogni probabilità lascerà l'Inter la prossima estate. La frattura con la società sembra essere insanabile e si sta lavorando per deporre le armi almeno da qui a fine stagione. Il club, poco meno di tre settimane fa, ha deciso di togliergli la fascia di capitano, affidandola a Samir Handanovic e da allora il giocatore non è più sceso in campo. In ...

Inter - like di Icardi a Cancelo e alla festa Juve : il bianconero non è più tabù : ... anzi… LA VECCHIA IDEA - Paratici era stato chiarissimo in una recente Intervista alla Gazzetta dello Sport: 'Potevamo prendere Icardi e scatenare un casino o andare su Ronaldo'. alla fine i ...